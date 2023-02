Byggpartner vände till förlust: Mälardalen tynger

Byggpartner Gävle/Dala genererar sedan många år god lönsamhet och visar nu en stark tillväxt samtidigt med uppbyggnad av en stor orderstock som till större del består av samverkansprojekt.



Byggartner Mälardalen har under 2022 präglats av successiva nedskrivningar av ett antal förlustprojekt tagna till fasta priser. Även under innevarande kvartal har de aktuella projekten fortsatt belastat resultatet med nedskrivningar. Orderstocken i Mälardalen uppgår till cirka 900 mkr där förlustprojekten successivt kommer avslutas under 2023, med cirka 10 procent återstående till 2024. Ledarskapet har förstärkts under hösten.



Åhlin & Ekeroth som har en marknadsledande position i Östergötland, levererar ett starkt resultat trots tuffa omvärldsförutsättningar. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgår till 21 Mkr, motsvarande en vinstmarginal om 5 procent. Även orderingången i kvartalet var stark, 670 Mkr.



Flodéns i Göteborg har efter flera års stabil lönsamhet om cirka 5 procent under 2022 påverkats påtagligt av kostnadsökningar som inte kunnat vidareföras till kund. En hög produktionstakt under året har inneburit en viss försiktighet inför nya projekt och därmed en minskad orderstock. Bolagets strategi bygger på att vara en ledande aktör inom skolbyggnationer. Anna Källström tillträde vid årsskiftet som ny vd för Flodéns.