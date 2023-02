Götenehus: Kraftigt minskad försäljning under 2022

Oktober - december 2022



• Intäkterna uppgick till 401,1 mkr (423,3).

• Rörelseresultatet ökade till 2,6 mkr (1,1).

• Rörelsemarginalen ökade till 0,6 procent (0,3).

• Resultatet efter finansiella poster ökade till 25,3 mkr (-0,2), varav 27,0 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

• Antalet sålda bostäder uppgick till 26 (100).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 102 (158).

• Resultat per aktie uppgick till 0:17 kr (0:01).



Januari - december 2022



• Intäkterna ökade med 4 procent till 1540,1 mkr (1478,8).

• Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 48,3 mkr (43,5).

• I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 15,0 mkr (3,2) varav 14,7 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

• Rörelsemarginalen ökade till 3,1 procent (2,9).

• Resultatet efter finansiella poster ökade till 67,4 mkr (39,1).

• I resultatet efter finansiella poster ingår orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter med 28,4 mkr

• Antalet sålda bostäder uppgick till 222 (623).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 485 (646).

• Resultat per aktie uppgick till 0:52 kr (0:37).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 (0:15 per aktie)