Konkursförvaltaren misslyckas – ingen vill köpa Byggtema

I två veckor har Byggtemas konkursförvaltare försökt hitta någon som vill ta över verksamheten. Nu kommer beskedet att det inte blir någon överlåtelse.

Magnus Nedstrand säger till P4 Örebro att han har förhandlat med flera intressenter men att det inte blir någon affär.

Måndagen den 28 mars skickade Byggtema i Örebro, med över hundra anställda och som under 2020 omsatte 700 miljoner kronor, in en konkursansökan med bakgrund mot att bolaget inte kunde betala sina räkningar. Vid det laget hade flera byggprojekt stått stilla under flera veckors tid.