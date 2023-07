Mer höghastighetsjobb för Skanska – 1,3 nya miljarder

Tilldelningen avser planerade och överenskomna förändringar av omfattningen av arbetet inom kontraktet.

Hela kontraktet, som nu värderas till 1,3 miljarder brittiska pund, cirka 16,6 miljarder kronor, för Skanska omfattar design och byggnation av större tunnlar i den södra delen av det övergripande projektet.

Sedan HS2 Ltd gav startsignalen för projektet i april 2020 har betydande framsteg gjorts, skriver Skanska i ett pressmeddelande.. Två tunnelborrmaskiner (TBM) påbörjade sitt arbete i slutet av 2022 från West Ruislip Portal mot Green Park Way. De kommer att borra 8 kilometer av 13,5 kilometer i den dubbla Northolt-tunneln.

Ytterligare två TBM har tagits emot i Storbritannien och kommer tas i drift under nästa år från Victoria Road Crossover Box. En tredje TBM är för närvarande i drift från Atlas Road och bygger en logistiktunnel mellan Old Oak Common station och arbetsplatsen vid Atlas Road. Förberedelserna för driftsättning av de två sista TBM:erna från Old Oak Common Box mot Euston kommer att påbörjas 2024.