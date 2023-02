Minskat rörelseresultat men ökad ommsättning för Lindab

Rapporterat rörelseresultat uppgick också till 244 miljoner kronor (311).

Omsättningen blev 3.223 miljoner (2.560) miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 1 procent.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 19 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 329 miljoner kronor och en omsättning på 3.085 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Periodens resultat blev 171 miljoner kronor (234).

En utdelning på 5:20 kronor per aktie föreslås (4:00).

”Lindab uppfyllde samtliga finansiella mål under 2022. Försäljningen passerade 12 miljarder för första gången, pådriven av både organisk och förvärvad tillväxt. Rörelsemarginalen översteg målet om 10 procent, trots hög inflation och en något svagare marknad under andra halvåret. Kassaflödet stärktes under senare delen av året och Lindabs finansiella ställning är god”, kommenterar Lindabs vd Ola Ringdahl.