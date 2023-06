MVB fortsätter växa i norr – förvärvar Umeå-företag

MVB förvärvar 60 procent i Bjurbäcks Bygg & Plåt AB av Andreas Perman och Daniel Nydahl. Verksamheten fortsätter med oförändrad ledning och organisation.

– Slutar man trampa när man cyklar så ramlar man omkull. Det är en ledstjärna för MVB – ständig utveckling och försiktig expansion under kontrollerade former. Det händer mycket på marknaden i Umeå och där det händer ska MVB vara med, säger Per Ununger, ordförande i MVB Holding, i ett pressmeddelande.

Bjurbäcks Bygg blir i samband med förvärvet, precis som MVB Skellefteå, dotterbolag till MVB Nord under ledning av vd Jennie Åberg.

– Bjurbäcks Bygg har byggt upp en fin verksamhet med en sund och inkluderande företagskultur samt en stolthet över hantverket, vilket rimmar väl med MVB:s värderingar. Företaget har bra renommé och är väl etablerade på den lokala marknaden vilket är en stor tillgång. I gengäld kan MVB bidra med resurser och ytterligare kompetens. Jag ser fram emot att tillsammans med Andreas och Daniel vara med och utveckla företaget vidare, säger Jennie Åberg, vd för MVB Nord.

Vd för Bjurbäcks Bygg är Andreas Perman:

– Vi ser en stor potential till utökad verksamhet i Umeå med omnejd. Som en del av MVB får vi större möjligheter att växa och bli än mer konkurrenskraftiga. MVB:s familjära kultur med fokus på medarbetare och kvalitet ligger helt i linje med Bjurbäcks Vi-anda. Det ska bli väldigt spännande och roligt att ta Bjurbäcks Bygg till nästa nivå och bli en del av MVB-koncernen.