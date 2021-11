Naturvårdsverket betalar ut miljoner i investeringsstöd – så tar du del av pengarna

– Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som leder till en utsläppsminskning av växthusgaser. Stödet beslutas av Naturvårdsverket och premierar de åtgärder som ger den största klimatnyttan.

Vilka kan söka bidrag?

– Bidraget kan ges till alla utom privatpersoner. Det kan vara till företag, kommuner, organisationer, kommunala bolag, stiftelser och föreningar. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd

Vilka summor handlar det om?

– Det finns varken något minimibelopp eller maximibelopp . Det lägsta stödbelopp har varit på några tusen kronor för en åtgärd och det högsta på flera miljoner kronor. När det kommer till stödandel kan det variera mellan 30 till 70 procent, beroende på vad det är för typ av åtgärd, storleken på företaget och var i landet man befinner sig.

Var söker man?

– Du skickar din ansökan till länsstyrelsen, fast bara under utlyst ansökningsperiod – vilket det är just nu fram till den 18 november. Vi har ansökningsperioder tre till fyra gånger per år ungefär, nästa ansökningsperiod är inte bestämd ännu men troligtvis i början av nästa år.

Vilka har tidigare fått bidrag och för vad?

– Det är i dag uppemot 4 000 olika företag och organisationer som har fått bidrag. Inom byggbranschen är det främst bidrag för återvinning av byggmaterial, avfallshantering, laddinfrastruktur för elfordon, energieffektiviserande åtgärder såsom effektivare ventilations- och uppvärmningssystem, tillvaratagandet av spillvärme, användning av slagg i stället för cement och investeringar i byggnadens klimatskal.

Mer om klimatklivet! Här kan du läsa mer och söka bidrag!