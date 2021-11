Överklagades av misstag – men nu får Veidekke tunga kontraktet på Norrbotniabanan

Norrbotniabanan blir en ny 27 mil lång järnväg som löper nära kusten mellan Umeå och Luleå och möjliggör resor och transporter av gods inom hela landet. Veidekke har sedan tidigare utfört förberedande arbeten på sträckan Umeå-Dåva i form av schaktarbeten, service- och ersättningsvägar och iordningställande av av etableringsytor. Även byggnationen av två broar ingick i entreprenaden, som hade en ordersumma på nära 95 miljoner kronor. Parallellt har Skanska haft uppdrag på samma etapp.

LÄS ÄVEN: Förbifarten, Tunnelbanan, Västlänken – Så såg anbuden ut i megaprojekten

När Trafikverket under hösten handlade upp nästa etapp i arbetet med Norrbotniabanan kom totalt fem anbud in. Denna entreprenad innefattar bland annat cirka tio kilometer färdig järnvägsterrass, åtta stycken broar, service- och ersättningsvägar samt återställningsarbeten på sträckan Umeå-Dåva.

Entreprenörerna som lämnade anbud i upphandlingen 1. Veidekke Entreprenad(449 449 000 kronor) 2. NYAB Infrastruktur (474 000 000 kronor) 3. Peab Anläggning (520 687 000 kronor) 4. COMSA (655 380 064 kronor) 5. GRK Infra (526 677 286 kronor) Anbuden är listade efter Trafikverkets rangordning.

I slutet av september fick Veidekke tilldelningsbeslut i upphandlingen – men under en period var det osäkert om upphandlingen skulle gå igenom. Tvåan i upphandlingen, NYAB Infrastruktur, skickade in en ansökan om överprövning – som dock drogs tillbaka. Enligt NYAB hade en ansökan förberetts, men det var en felhantering internt som gjorde att den skickades in, berättar NYAB för Byggindustrin.

Veidekkes projekt påbörjas 2021 och ska vara färdigt hösten 2023.

Bygget av Norrbotniabanan har varit i startgroparna under många år, men 2016 byggde Trafikverket upp en projektorganisation för järnvägsprojektet efter klartecken för att sträckan mellan Umeå och Skellefteå skulle byggas. 2018 byggstartades den första etappen. Sommaren 2021 kom regeringen med beskedet att Norrbotniabanan ska byggas i sin helhet och Trafikverket gavs i uppdrag att påbörja planeringsarbetet för den avslutande sträckan Skellefteå–Luleå.

Kostnaden för hela Norrbotniabanan beräknas bli cirka 29 miljarder kronor i 2013 års prisnivå, enligt Trafikverket.

Sträckan Umeå–Dåva planeras öppna för trafik 2024 och kosta ungefär två miljarder kronor.