Projekt tynger Byggpartner med 220 miljoner – skjuter upp rapporten

Styrelsen för Byggpartner Gruppen beslutade under helgen att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 miljoner kronor i främst Mälardalen som fullt ut kommer belasta årets första kvartal.

Bolagets kvartalsrapport skjuts dessutom upp till den 25 maj 2023.

Det är fastprisprojekt i Mälardalen som på grund av marknadsläget och kostnadsutvecklingen har påverkats negativt. Huvuddelen av de fastprisprojekt i främst Mälardalen som föranlett nedskrivningar kommer att slutföras under 2023. Av fjorton projekt som Bolaget hade pågående i Mälardalen vid årets början löper endast fyra projekt in i 2024 varav ett projekt förväntas löpa in i 2025.

Byggpartner skriver i ett pressmeddelande att bolaget nu ställer om till en lägre risk i regionen.

Det preliminära EBITDA-resultatet för årets första kvartal bedöms uppgå till -185 miljoner kronor.

I ett separat pressmeddelande meddelar Byggpartner om att bolaget tänker fatta beslut om om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 280 miljoner kronor, med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med ytterligare 20 miljoner vid större intresse från investerare.

Beslutet om företrädesemissionen ska tas vid årsstämman den 20 juni.