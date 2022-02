Rekordhög orderstock för Wästbygg

2021 var ett händelserikt år för Wästbygg Gruppen. Koncernen har hunnit med med att stärka närvaron i såväl Mälardalen, med ett nytt kontor i Västerås, och i norra Sverige genom förvärvet av Rekab Entreprenad och Logistic Contractors etablering i Luleå.

Dessutom har bolaget bättrat på rörelseresultatet med nio procent från året dessförinnan – till 277 miljoner kronor enligt segmentsrapporteringen. Rörelsemarginalen på 7,3 procent är också en bra bit över målet att den på lång sikt ska överstiga sex procent.

– Trots utmaningar i form av covid, prisökningar och en större konkurrens på marknaden har orderingången varit mycket god under året, totalt 5,5 mijarder kronor, varav 2,5 miljarder under fjärde kvartalet. Det gör att vi går in i 2022 med en orderstock på rekordhöga 6,5 miljarder, en fördubbling jämfört med för ett år sedan, säger koncernchefen Jörgen Andersson i ett pressmeddelande.

Wästbyggs rapport i siffror

ENLIGT IFRS:

1 januari – 31 december 2021

Intäkter 3 949 mkr (3 620)

Rörelseresultat 235 mkr (223)

Resultat efter skatt 241 mkr (234)

Resultat per aktie 7,42 kr (9,39)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -319 mkr (-237)

Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 151 mkr (252)

Soliditet 43 % (50)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 3,50 kronor per aktie (3,30)

1 oktober – 31 december 2021

Intäkter 1 231 mkr (924)

Rörelseresultat 10 mkr (65)

Resultat efter skatt 13 mkr (82)

Resultat per aktie 0,39 kr (2,66)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -192 mkr (-161)



ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:

1 januari – 31 december 2021

Intäkter 3 818 mkr (3 801)

Rörelseresultat 277 mkr (254)

Resultat efter skatt 290 mkr (268)

Resultat per aktie 8,94 kr (10,75)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -137 mkr (-95)

Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 794 mkr (877)

Soliditet 44 % (57)

Orderingång 5 456 mkr (3 232)

Orderstock 31 december 6 572 mkr (3 201)



1 oktober – 31 december 2021

Intäkter 1 271 mkr (1 002)

Rörelseresultat 69 mkr (77)

Resultat efter skatt 74 mkr (97)

Resultat per aktie 2,26 kr (3,16)

Kassaflöde från den löpande verksamheten -212 mkr (97)

Orderingång 2 514 mkr (1 266)