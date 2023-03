RO-Gruppen utför ombyggnation av Bromma Blocks

Livsmedelsbutiken som ska byggas flyttar in i hangar 1 där butikskedjan XXL tidigare låg, som i sin tur nu flyttar in i gallerian. RO-Gruppen gjorde en första förstudie avseende konsekvenser av att flytta XXL från hangar 1 till gallerian under sommaren 2021, projekterade därefter under hösten och byggstart skedde vid årsskiftet 2021/2022.

XXL's etablering i gallerian innebär nu att tidigare lokalen nu kan byggas om till livsmedelsbutik och RO-gruppen har på uppdrag av CBRE utrett konsekvenserna av att konvertera hangar 1 till livsmedel.

– Projekten i Bromma ställer höga krav på oss som totalentreprenör vad gäller planering, kostnadskontroll och kommunikation med många intressenter. De tekniska utmaningarna är också stundtals utmanade, vilket sammantaget gör projekten komplexa. Vi är tacksamma för det förtroende som vi fått och det är verkligen glädjande att vi får fortsatt förtroende med konverteringen av hangar 1. Vi uppskattar det givande samarbete som vi har med beställare, projekt och centrumledning, kommenterar Olle Forsberg, affärsområdeschef på RO-Gruppen Stockholm.