Skanska kniper jättekontrakt i "big apple" – bygger om JFK

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ombyggnationen består i att förbättra användarupplevelsen och tillgången till omgivande terminaler och omfattar bland annat design och byggnation av ett transportnät av vägar men också omlokalisering och uppgradering av infrastruktur. Bland annat ska ett modernt transportcenter med 1 950 parkeringsplatser i ett flera våningar högt parkeringsgarage uppföras.

Kontraktet som är värt motsvarande 9,1 miljarder kronor ska utföras i samarbete med den amerikanska aktören Halmar International LLC genom ett joint venture. Uppdragsgivare är Port Authority of New York and New Jersey.

Arbetet påbörjades i maj 2023 och förväntas vara slutfört i december 2027.