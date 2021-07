Skanska renoverar ikonisk bro – affären värd 1,4 miljarder

Skanska har tecknat avtal med New Jersey Department of Transportation (NJDOT) om att renovera sektioner av bron Pulaski Skyway i Jersey City, New Jersey, USA.

Kontraktet är värt 161 miljoner dollar, cirka 1,4 miljarder kronor.

Kontraktet omfattar renovering av sektioner av bron Pulaski Skyway i Jersey City, New Jersey, vilket inkluderar strukturell upprustning och målning av delar av bron. Det inkluderar även ombyggnation av brofundament.

Arbetet påbörjades i juni 2021 och är planerat att vara slutfört i december 2026.

Bron, ritad av dansken Sigvald Johannesson och öppnad för trafik 1932, har på 2000-talet dömts ut som funktionsoduglig (redan på 1930-talet stängdes den för lastbilstrafik) och New Jersey Department of Transportation har inlett ett omfattande rehabiliteringsprogram för att rusta upp bron.