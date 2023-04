Skanska tar hem vägorder i USA värd 2,8 miljarder kronor

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet, som har tecknats med San Gabriel Valley Council of Governments, avser förbättringar på motorvägen State Route 57/60 vid en trafikplats som löper genom City of Diamond Bar och City of Industry i Kalifornien, USA.

Förbättringarna som ska utföras inkluderar en ombyggnation av en bro, ny konfigurering av olika på- och avfarter och byggnationen av en cirka 800 meter lång förhöjd förbifart, enligt Skanska.

Byggnationen kommer påbörjas i juni 2023 och beräknas vara klar i juni 2028.