Skanska växer i Luleå och flyttar in i större lokaler: ”Vi ska bli mer aktiva på marknaden”

Örjan Kallin, distriktschef på Skanska Hus Norra Norrland, säger att tanken var att man skulle flytta in i nya lokaler i det egna projektet East i Luleå men sedan en hyresgäst velat ha hela huset själv så ändrades planerna.

– Så då bestämde vi oss för att hyra externt. Eftersom hålbarhet är det viktigaste för oss så valde vi en hyresvärd som också värderar hållbarheten högt, säger han till Byggindustrin.

Valet föll på lokaler i kvarteret Hägern i centrala Luleå, ett projekt som ägs av Galären.

Den nya lokalen om ca 400 kvadratmeter ska anpassas för Skanskas verksamhet och kommer att inrymma cirka 30 medarbetare. Inflyttning sker den 1 mars 2021. Det nya hyresavtalet är tecknat på 5 år.

– Vi har varit på plats i Luleå i många år men gör en uppskalning av husbyggarverksamhten nu. Vi har blivit 14 fler sedan i mars i år och framöver ska vi jobba hårdare på att driva egna projekt och vinna anbud på marknaden här, säger Örjan Kallin.

I kvarteret Hägern där Skanska flyttar in under nästa år finns cirka 2 600 kvadratmeter lokaler, 127 bostadslägenheter, en Coopbutik, 100 parkeringar under mark, varav 32 med elbilsladdning, samt en fullt utrustad konferens- och rekreationsvåning med terrasser i alla väderstreck som kan nyttjas av hyresgästerna i huset.