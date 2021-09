Stark efterfrågan på småhus

Orsaken till den justerade prognosen är en stark efterfrågan på styckbyggda småhus.

Enligt preliminära siffror från SCB påbörjades totalt 6 800 småhus under första halvåret 2021, vilket är 25 procent fler än under samma period 2020. Antalet levererade småhus, (styckebyggda och gruppbyggda), ökade med 9 procent. Även efterfrågan på flerbostadshus ökade. Orderingången har ökat 13 procent under första halvåret 2021 medan leveranserna går ännu bättre, +27 procent.

LÄS MER: Nu kommer amorteringskravet tillbaka – men större bekymmer oroar småhusbyggarna

För TMF:s medlemsföretag ökade den totala orderingången med 64 procent till 4 984 småhus av trä, omfattande både styckebyggda och gruppbyggda hus under första halvåret 2021, jämfört med samma period 2020. Orderingången för styckebyggda småhus ökade med hela 89 procent samtidigt som orderingången för grupp­byggda småhus ökade med 19 procent. Ökningen sker dock från låga nivåer där andelen fortsatt är låg.

Pandemin skyndar på utvecklingen

Pandemin har med stor sannolikhet påverkat utvecklingen.

– Digitalisering och elektrifiering möjliggör nya sätt att arbeta och leva på och pandemin har fungerat som katalysator för att påskynda utvecklingen. Samtidigt har sannolikt en ökad medvetenhet gjort att allt fler vill bidra till den hållbara utvecklingen och bo klimatsmart, säger Gustaf Edgren i ett pressmeddelande.

Enligt TMF är det som ändå håller tillbaka småhusbyggandet och nyproduktionen är framför allt tomtbrist och kreditrestriktioner, men också störningar i globala försörjningsled för insatsvaror som fördröjer byggstarterna under innevarande år.

– Bristen på tomtmark och byggrätter, för framförallt småhus men också i allmänhet, är ett stort problem som vi ser att kommuner i dag inte hanterar och där krävs utbildning och en attitydförändring, säger Gustaf Edgren.