Svag lönsamhet i Sverige för AF Gruppen: "Det är för stor variation"

AF Gruppens omsättning uppgick till 8 568 MNOK (8 112) under fjärde kvartalet och 31 205 MNOK (27 868) för 2022. Resultatet före skatt blev 502 MNOK (635) under fjärde kvartalet och 1 400 MNOK (1 580) för 2022. Detta motsvarar en vinstmarginal på 5,9 procent (7,8 procent) under fjärde kvartalet och 4,5 procent (5,7 procent) för 2022. Den totala orderstocken var 39 765 MNOK (38 646) den 31 december 2022.

– Vi uppnår mycket god lönsamhet i stora delar av koncernen under kvartalet, framför allt inom Offshore och Energi och Miljö. Anläggning levererar en tvåsiffrig rörelsemarginal, och Betonmast visar en positiv utveckling och levererar ett bra resultat i kvartalet, koncernchef för AF Gruppen, i ett pressmeddelande.

Men det finns stora verksamheter som drar ner vinstmarginalen för koncernen.

– Inom Bygg och Sverige är den totala lönsamheten inte tillfredsställande trots att flera affärsenheter inom båda affärsområdena levererar mycket solida resultat. Det är för stor variation i affärsenheternas prestationer, och vi är inte nöjda med den totala lönsamheten 2022, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen, i ett pressmeddelande.

Stora skillnader märks i Sverige mellan de bästa och de svagaste prestationerna, och totalt sett är resultatet svagt. Projektestimaten i tidigare Betonmast Sverige, som numera verkar under namnet AF Gruppen Sverige har justerats ned ytterligare under fjärde kvartalet. Kanonaden, AF Härnösand Byggreturer, AF Prefab i Mälardalen och AF Bygg Syd levererar mycket bra resultat under kvartalet och HMB levererar ett bra resultat.

Resultatet för den svenska verksamheten halverades från 2021 till 2022 till 130 miljoner norska kronor. Vinstmarginalen på årsbasis minskade från 4,8 procent till 1,7 procent.

Bland höjdpunkterna fanns dock anläggningsverksamheten, där även AF Gruppens entreprenad inom Förbifart Stockholm ingår. Vinstmarginalen landade på 10 procent för kvartalet och 7,4 procent för helåret, vilket dock var en knapp minskning från 2021. Affärsområdet hade vid utgången av det fjärde kvartalet en dubbelt så hög orderstock som året innan – cirka 15,3 miljarder norska kronor.