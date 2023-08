Svagare i Sverige för AF Gruppen

AF Gruppen omsatte 7 853 miljoner norska kronor under andra kvartalet. Resultatet före skatt uppgick till 292 miljoner under andra kvartalet, motsvarande en vinstmarginal på 3,7 procent. Detta var en minskning från samma period i fjol då vinstmarginalen landade på 5,1 procent.

– Vi har en hög aktivitetsnivå och en stabil orderingång, särskilt inom Anläggning. Det är också positivt att vi levererar goda resultat inom Anläggning samt inom Energi och Miljö. Inom affärsområde Bygg levererar vi en stabil marginalförbättring jämfört med första kvartalet, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen, i ett pressmeddelande.

AF Anlegg har två större projekt i produktion, både i Norge och Sverige. Både E6 Rentvannstunnel i Oslo och Bergtunnlar Lovö i Stockholm har hög produktion och en effektiv verksamhet.

Den övriga svenska verksamheten levererade sammantaget ett positivt resultat under kvartalet, men fortsatt med stora skillnader mellan de bästa och de svagaste insatserna. Kanonaden, AF Prefab i Mälardalen och AF Härnösand Byggreturer levererade både omsättningstillväxt och mycket bra resultat under kvartalet. AF Bygg Syd och HMB bidrar positivt till resultatet, men marginalerna var något lägre än förväntat för kvartalet. Den övriga entreprenadverksamheten bidrar negativt till resultatet också under andra kvartalet.

EBIT-resultatet för affärsområdet Sverige sjönk från 75 miljoner till 25 miljoner kronor i kvartalet.