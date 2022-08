Veidekkes vd: ”Vi börjar se resultat av de förändringar vi har gjort”

I stort gör Veidekkekoncernen alltså ett ganska bra andra kvartal. Fyra av fem verksamhetsområden ökade sin lönsamhet jämfört med andra kvartalet föregående år.

– Vi börjar se resultat av de förändringar vi har gjort och hanterar en krävande marknadssituation och ökade råvarupriser på ett bra sätt, säger koncernchef Jimmy Bengtsson i rapporten.

Att resultatet ändå är lägre jämfört med samma period föregående år förklaras av orealiserade kursförluster på våra finansiella investeringar, enligt vd Jimmy Bengtsson.

Överlag är han positiv.

– Orderläget i koncernen är gott, särskilt i de norska verksamheterna. De kontrakt vi har landat under andra kvartalet är av god kvalitet och passar väl in i vår strategi, säger Jimmy Bengtsson.

I bolagets pressmeddelande säger Jimmy Bengtsson att Veidekke framöver ska fortsätta välja projekt med rätt riskprofil och arbeta vidare med riskstyrning i genomförandet av projekt. – Vi kommer att göra kommersiellt sunda val med den starka kassabalansen vi har. På så sätt kommer vi att kunna ta tillvara möjligheter med fortsatt framgång, även i en något svagare marknad, säger Jimmy Bengtsson.

Framför allt är det bolagets verksamhet i Norge som går bra. I Sverige är resultaten fortsatt svaga och lägre än motsvarande kvartal föregående år. Den samlade resultatmarginalen var 3,6 procent (4,0).

Veidekke i siffror andra kvartalet 2022 Omsättning: 9,9 miljarder NOK (9,8 miljarder under andra kvartalet 2021) Resultat före skatt: 355 miljoner NOK (391 miljoner NOK under andra kvartalet 2021) Resultat per aktie: 1,9 NOK Orderreserv: 44 miljarder NOK Samlad resultatmarginalen: 3,6 procent (4,0).

Orderingången under kvartalet utgjorde 13,2 miljarder NOK, jämfört med 10,1 miljarder NOK under andra kvartalet 2021. Den norska verksamheten stod för merparten av orderingången. Vid utgången av andra kvartalet utgjorde orderreserven 44,2 miljarder NOK, jämfört med 39,7 miljarder NOK föregående år. Cirka två tredjedelar av orderreserven omsätts under kommande tolv månader.

Netto räntebärande position utgjorde 2,0 miljarder NOK vid utgången av andra kvartalet, jämfört med 3,7 miljarder NOK vid årsskiftet. Nedgången är kopplad till utbetalning av utdelning, normala säsongsmässiga variationer inom Asfalt och Grus- och kross, samt svagt operationellt kassaflöde i de svenska verksamhetsområderna. Kassaflöde från operationell verksamhet utgjorde 28 miljoner NOK under första halvåret, jämfört med 554 miljoner NOK under första halvåret föregående år. Balansen vid utgången av kvartalet var 17,0 miljarder NOK, jämfört med 17,2 miljarder NOK för ett år sedan och 17,3 miljarder NOK vid årsskiftet.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under andra kvartalet var 2,2, jämfört med 5,4 under föregående kvartal och 5,5 under andra kvartalet 2021. Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 % under kvartalet, samma som föregående kvartal och andra kvartalet 2021.

Veidekke har satt ambitiösa mål inom klimat och miljö och ska minska utsläppen av växthusgaser med 50 % innan 2030 och nå nettonollutsläpp till 2045. Dessa mål har nu blivit verifierade och godkännda enligt Science Based Targets.