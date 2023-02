Vinstlyft på 60 procent för Veidekke

Omsättningen steg till 10,8 miljarder NOK under fjärde kvartalet, jämfört med 10,2 miljarder samma period ett år tidigare. Resultat före skatt under fjärde kvartalet var 622 miljoner NOK (393).

Resultatet i kvartalet inkluderar en vinst på 130 miljoner NOK kopplat till försäljningen av en industritomt utanför Stockholm inom Infrastruktur Sverige. Resultatökningen i övrigt kommer från Bygg Norge, Infrastruktur Norge och verksamheten i Danmark.

Läs även: Veidekkes nya drag mot svartjobben: “80-90 procent handlar om utstuderat fusk”

Resultatmarginalen var 5,7 procent (3,9 ).

– Sammantaget är vi nöjda med att ha levererat goda resultat under 2022, som ger oss en solid grund för att leverera på löftet om utdelning till våra aktieägare, säger vd Jimmy Bengtsson i rapporten och fortsätter:

– Vi går in i 2023 med en god och balanserad projektportfölj och är väl positionerade för att hantera en mer osäker marknad.

Med undantag för den svenska byggverksamheten förbättrade samtliga verksamhetsområden lönsamheten under 2022.

Orderingången under kvartalet var 7,8 miljarder NOK (7,9). Vid utgången av fjärde kvartalet var orderstocken 41,3 miljarder NOK 8(8,1).

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under fjärde kvartalet var 2,9, jämfört med 2,4 under föregående kvartal och 5,4 under fjärde kvartalet 2021.

Enligt Veidekke skedde inga allvarliga skador under fjärde kvartalet. Sjukfrånvaron under kvartalet steg dock till 6,4 procent, jämfört med 4,6 procent under föregående kvartal och 4,6 procent under fjärde kvartalet 2021.