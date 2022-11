Vinstras för Moelven – drar ner på produktionen

För ett år sedan hade de träproducerande bolagen goda tider, men nu har marknaden blivit betydligt tuffare.

Moelvens omsättning var 3 116 miljoner norska kronor under tredje kvartalet 2022. Det är en minskning med 835 miljoner jämfört med samma period 2021. Rörelseresultatet för tredje kvartalet slutade på 229 miljoner jämfört med 1 143 miljoner tredje kvartalet föregående år.

Från en stark internationell efterfrågan tidigare i år råder det nu en betydligt mer avvaktande inställning på den internationella marknaden för träprodukter, konstaterar bolaget.

Samtidigt präglas konsumentmarknaden i Skandinavien av svag efterfrågan för produkterna som säljs via byggvaruhandeln.

För Moelven har dessutom elkostnaderna ökat dramatisk.

– Kontrasterna mot förra året är stora. Nu är efterfrågan lägre, lagernivåerna ökar, och med de ökade kostnaderna tvingar det fram helt andra åtgärder, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen i ett pressmeddelande.

Drar ner på produktionen

För de virkesförbrukande enheterna i Moelven innebär detta en nedjustering av produktionen under fjärde kvartalet.

– Dessvärre ser vi oss tvungna att dra ned delar av produktionen på våra sågverk och hyvlerier För vissa av enheterna kan det bli en minskning på upp till 20 procent. Det gör att det krävs kostnadsanpassningar. Vi kommer att använda en del av den lediga kapaciteten för kompetensutveckling och andra uppgifter, säger Morten Kristiansen.

Divisionen Byggsystem såg rörelseresultatet vända från plus till minus och landade på en förlust på -5 miljoner norska kronor. Men intäktsnivån låg relativt stabilt. För bolagen inom Byggsystem var aktiviteten inom bygg och anläggning, infrastruktur och mindre projekt god under kvartalet. Efterfrågan på modulbaserade byggnader för olika bostadsändamål i Sverige förbättrades under 2021 och låg också på en bra nivå under tredje kvartalet 2022.

För den norska verksamheten var marknadsaktiviteten inom detta segment väsentligt lägre än normalt under tredje kvartalet 2022 och tidigare i höst meddelade Moelven Byggmodul AS att 80 personer varslats om permittering till följd av uteblivna ordrar inom bostadssegmentet (enligt norska permitteringsregler). Hälften av dessa har fått tillfälligt arbete i andra Moelven-bolag.