Zengun breddar hemmamarknaden och satsar på nyrekryteringar – så gick det i kvartal fyra

Zengun ökade nettoomsättningen med nära 100 miljoner i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period 2020. Den enskilt största händelsen i kvartalet var att bolaget i december slöt sitt historiskt enskilt största avtal – Haga norra kv. 1 i Stora Frösunda för Fabege.

Uppdraget omfattar uppförande av ett kontorshus med underliggande garage med stark miljöprofil och en fasad i återbrukat tegel. Ordervolymen uppgår till cirka 1 miljard kronor.

På helåret minskade omsättningen jämfört med 2020, men det fjärde kvartalet markerade en vändning.

”Efter flera kvartal med lägre produktionstakt är vi nu tillbaka på en högre omsättningsnivå under årets sista kvartal. Vi omsatte 622 miljoner kronor under det fjärde kvartalet jämfört med 521 miljoner under motsvarande period föregående år. Vi avslutar även året med en rekordstor orderstock, vilket gör att vi ser med tillförsikt på framtiden”, skriver Zenguns vd Mick Salonen Högberg i sitt vd-ord.

Breddar hemmamarknaden

Zengun har historiskt varit verksamma i de mer centrala delarna av Stockholm, men har nu börjat bredda hemmamarknaden till att omfatta hela regionen. Detta har resulterat i nya uppdrag i Västerås och Uppsala.

”Zengun har länge haft siktet inställt på att bredda sin hemmamarknad. Vi har sagt att vi ska följa våra kunder – och nu realiserar vi det. Vi har arbetat metodiskt för att möta upp den ökade efterfrågan och på ett betryggande sätt utöka verksamheten”, skriver Mick Salonen Högberg.

Byggbolaget sitter i dag på en rekordstor orderstock och planerar att växa för att möta efterfrågan.

”Genom att behålla våra egna stjärnor och tillföra strategiska rekryteringar säkerställer vi fortsatt hög kvalitet i alla led, med projekt som levereras i tid, till nöjda kunder”, skriver Mick Salonen Högberg.