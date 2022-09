Valstugan: Överlevare med lågt i tak

High-end i Kristianstad

Det är sensommar 2002 och Sverige håller valrörelse. Valstugan är vid det här laget en mogen 50-plussare och ingen anar att den står inför sitt stora massmediala genombrott. Kommunalrådet Christer Ewe har varit verksam som lokalpolitiker i nära 20 år och står som vanligt i dessa tider i Moderaternas valstuga på torget i Kristianstad. Moderaternas stuga är i sammanhanget ”high-end”; generöst med utrymme och riktiga fönster, men spartanskt omålad invändigt. En man från Göteborg kommer förbi och vill prata om problemen med invandringen. Christer Ewe går mannen till mötes, bland annat med följande kommentar om muslimer: ”Om jag uttrycker mig lite fult. De är duktiga på att föda många barn och utnyttja vårt system”. Göteborgaren är i själva verket en reporter med dold kamera och ”valstugereportaget” slår ner som en bomb när det sänds i SVT. Reportrarna från Uppdrag granskning har besökt 50 valstugor i 30 kommuner och fått en lång rad lokalpolitiker från olika politiska partier att fälla rasistiska eller fördomsfulla kommentarer. Fyra dagar efter sändningen går svenskarna till valurnorna. För Moderaterna blir valet en katastrof. Christer Ewe blir utesluten och partiledaren Bo Lundgren lämnar snart sin post. Men valstugan överlever.

Valstugan – The Prequel

I vår historieskrivning är det i Grekland under antiken som demokratin får fastare former. Och redan nu är torget en central plats. Under 400-talet före Kristus är det i anslutning till torget, agora, som statsrådet och domarna sammanträder och det är här som de män som räknas som fullvärdiga medborgare samlas för att rösta om lagförslag och andra viktiga frågor. I den mån man kan tala om valstugor så är de byggda i sten och marmor. I Sverige, liksom i många andra länder, är den moderna demokratin intimt förknippad med industrialiseringen och den stora folkströmmen från land till stad. 1921 införs allmän rösträtt och de politiska partierna söker former för att möta väljarna. Valbyrån, där valarbetare finns tillgängliga med information om partiets politik, blir valstugans föregångare. Valbyråerna är tillfälliga institutioner som inhyses i butikslokaler och lägenheter. Inför valet 1936 håller nationalsocialistiska arbetarpartiet och socialdemokratiska arbetarpartiet till i samma hus på Hornsgatan 21 i Stockholm. Grannsämjan är inget vidare. Nazisterna på första våningen tillverkar ett stort plakat vilket beskriver socialdemokraterna som den ”judebesoldade folkfronten” på nedre botten.

Valstuga i Arbrå 1970. Foto : Per Häger

Rösta som din man?

Med tilltagande bostadsbrist blir det krångligt att hitta tillfälliga lokaler för valbyråerna. Under valrörelsen 1946 gör så valstugan entré. På Nybroplan i Stockholm står en av de allra första, i plåt och trä, mer lik en kiosk än en stuga, och utvändigt helt täckt av affischer. Besökarna utlovas bland annat hjälp med frågan om huruvida kvinnor bör rösta som sina män. Sakta men säkert ökar antalet och under 1970-talets valrörelser finns de på i stort sett vartenda torg i hela vårt avlånga land. Myndigheterna kräver inget bygglov eftersom valstugorna bara ska vara på plats i en knapp månad. I ett berömt anförande 1975 kallar Olof Palme dem för ”de svenska sågverkens kuttersmycken”. Av Palmes fina ord och det stora antalet att döma är valstugorna en succé. Men hur stor betydelse har de egentligen för valresultatet? Svaret är att ingen vet. Den samtida statsvetenskapliga forskningen ignorerar dem nästan fullständigt.

Nedbränd och vält

Valstugan lever och frodas alltså, men visst har det varit jobbigt ibland. Träkonstruktionen lockar allehanda meningsmotståndare och pyromaner att tända på. Antifascistisk aktion, AFA, producerar till och med ett klistermärke med pedagogisk instruktion om hur man bäst bränner ner den. Kommunisternas husvagn på Sigmatorget i Västerås råkar också illa ut. Dagarna före valet 1982 blir husvagnen som fungerar som valstuga vält av en förtjust folkmassa. När husvagnen till slut kommit på rätt köl kommer pöbeln tillbaka och välter den igen.

Valstuga i modern tappning. Foto : Moderaterna

Radio, TV och SoMe

Under valstugans ungdom är radio den stora konkurrenten om politikernas uppmärksamhet. Sen kommer teven som på 70- och det tidiga 80-talet härbärgerar svavelosande debatter mellan Palme och de borgerliga partiledarna. Så småningom kommer ännu mer spektakulär konkurrens i form av sociala medier. På något sätt överlever valstugan alla dessa nymodigheter. Generation efter generation av politiker kommer fram till att det inte går att slopa valstugan. Men vissa försök till förnyelse görs. Under valrörelserna på 2000-talet har de traditionella friggebodsmodellerna fått samsas med containrar, tunnelbanevagnar och oktagoner.

Ingen dold kamera 2022

Nu är det snart val igen. Mycket har hänt sedan Janne Josefsson och hans kolleger kammade hem journalistpriser för valstugereportaget. Dagens reportrar behöver inte använda dold kamera för att få lokalpolitiker att komma med saftigt invandringskritiska kommentarer. Sverigedemokraterna är tredje största parti och tänkbar regeringspartner. Även detta kommer valstugan att överleva.

Dan Håfström