Gängkopplingar, vapen och skattefusk – här är brotten som Fair Play Bygg hittade under 2020

Fair Play Byggs verksamhet startade den 19 februari 2016 i syfte att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen.

LÄS MER: Nytt digitalt verktyg ska rensa ut oseriösa underentreprenörer

Under 2020 kom 321 tips in till Fair Play Bygg och 199 ärenden lämnades över till myndigheter. Det är något färre än 2019 som var ett rekordår, men fortfarande mycket fler än under projektets första tre år.

Framförallt är det Skatteverket som har fått in ärenden via tips till Fair Play Bygg under 2020.

199 överlämnade ärenden fördelade på myndighet ■Skatteverket: 188.

■Arbetsmiljöverket: 46.

■Ekobrottsmyndigheten: 150.

■Polisen: 10. (Vissa ärenden har lämnats till flera myndigheter)

För det mesta handlar ärendena om skattebrott, men inte uteslutande.

Överlämnade ärenden fördelade på misstänkta brott ■ Skattebrott: 197.

■ Arbetsmiljöbrott: 55.

■ Penningtvätt: 95.

■ Brott mot utlänningslagen: 38.

■ Kreditbedrägeri: 10.

■ Koppling till kriminellt gäng/nätverk: 17.

■ Människoexploatering/människohandel: 19.

■ Mutbrott: 2.

■ Bokföringsbrott: 9.

■ Narkotikabrott: 1.

■ Vapenbrott: 1. ■ Utnyttjade identiteter: 9. Uppgifterna gäller tydliga och/eller uttalade brottsmisstankar. Exempelvis upplevs brott mot utlänningslagen vara betydligt vara betydigt vanligare än vad som framkommer ovan, liksom penningtvätt, bokföringsbrott, människoexploatering och utnyttjad identitet. ”Utnyttjade identiteter” statistikförs för första gången av Fair Play Bygg i denna rapport.

Den svarta arbetskraften fortsätter att vara det stora problemet för byggbranschen, enligt Fair Play Byggs rapport. En vanlig metod är att löner betalas ut till konton som inte tillhör arbetstagaren. Sedan tas kontanter ut och betalas ut i lön. Detta blir ett sätt att kunna avlöna en större del svart än den arbetskraft som företaget ger sken av att ha.

De svartarbetare med lägst lön som Fair Play Bygg har sett kommer från länder utanför EU, saknar uppehållstillstånd i Sverige och får ut 20-40 kronor i timmen. Dessa får också ofta betala dyr boendekostnad.

Något som har blivit allt vanligare är att företag och nätverk utnyttjar identiteter, främst från östeuropeiska länder. Dessa används som målvakter för att ge sken om legalt anställda och för att dölja den svarta arbetskraften som används.

Fair Play Byggs huvudmän, Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland, vill se kraftigare åtgärder för att stävja den brottslighet som Fair Play Byggs arbete blottlägger.

– Vi har nu i fem år varit med och drivit Fair Play Bygg, och det är dags för våra myndigheter att på allvar ta tag i denna fråga, säger Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening, i ett pressmeddelande.

Hela rapporten finns att läsa här