Ny fängelsedom mot Kindberg: Tog emot miljonmutor från byggföretagare

I december 2021 friades Daniel Kindberg i hovrätten efter att tingsrätten dömt honom till till tre års fängelse grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Bakgrunden var att han enligt åtalet skulle ha slussat pengar från det kommunala bostadsbolaget Östersundshem, där Kindberg var vd, till fotbollsklubben Östersunds FK där han var ordförande.

Men nu kommer alltså en ny dom i ett annat ärende. Denna gång handlar det om mutor mellan Östersundshem och ett lokalt byggföretag, som enligt SVT Jämtland ska ha byggt flera attefallshus åt Östersundshem.

Så här skriver Östersunds tingsrätt:

”Under åren 2014–2018 har den lokala byggföretagaren, som varit en stor leverantör till Östersundshem, fört över betydande belopp till Östersundshems tidigare vd:s och vice vd:s respektive bolag. Ersättningarna har bedömts vara otillbörliga förmåner som haft kopplingar till anställningarna i Östersundshem. Förmånerna har betalats ut efter fakturering till byggföretaget. Genom att bokföra fakturorna, som varit bristfälliga, har byggföretagaren gjort sig skyldig till grova bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Den förre vd:n och vice vd:n har gjort sig skyldiga till sådana medhjälpsbrott.”

Även en tidigare arbetschef vid Peab har, genom att låta Peab betala för en renovering av en bostadsrättslägenhet tillhörande den tidigare vice vd:ns son gjort sig skyldig till grovt givande av muta samt trolöshetsbrott. Och den tidigare vice vd:n har på så vis gjort sig skyldig till grovt tagande av muta.

”Särskilt farlig art”

Tingsrättens bedömning är att brottsligheten har varit av ”särskilt farlig art” eftersom de tidigare Östersundshemscheferna tagit emot mutor för utövningen av deras respektive anställningar vid ett kommunalägt bolag, något som kan ha orsakat en ”synnerligen stor förtroendemässig skada”.

Daniel Kindberg, Östersundshems dåvarande vd, döms för ett fall av grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017, samt för medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll under år 2015. Han döms till fängelse i två år och sex månader och meddelas näringsförbud under en period om tre år. Han ska även till staten betala tillbaka de belopp han mottagit i muta, totalt 5 545 000 kronor.

Östersundshems tidigare vice vd Hans Carlsson döms för grovt tagande av muta vid två tillfällen, medhjälp till grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017, samt för medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll under åren 2015 och 2018. Han döms till fängelse i två år och åtta månader och meddelas näringsförbud under tre år. Han ska även till staten betala tillbaka de belopp han mottagit i muta, totalt 4 924 896 kronor.

Den lokala byggföretagaren döms till tre års fängelse och får näringsförbud i fem år. Detta för grovt givande av muta vid två tillfällen, grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017 samt för grovt försvårande av skattekontroll under åren 2015 och 2018.

Den tidigare arbetschefen vid Peab döms för grovt givande av muta och trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 180 dagsböter om 430 kronor, totalt 77 400 kronor. Han ska även betala skadestånd till Peab om 179 896 kronor för lägenhetsrenoveringen som han låtit Peab betala för.

Daniel Kindbergs advokat uppger till P4 Jämtland att domen kommer att överklagas.