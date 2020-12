LISTA: Så minns vi byggåret 2020

Byggsnack på Rosenbad

I februari samlade regeringen ett tjugotal av branschens tungviktare för att diskutera hur det sjunkande bostadsbyggandet kunde vändas. ”Bättre än väntat”, var omdömet från Veidekkes Lennart Weiss efter mötet. Bostadsminister Per Bolund berättade att toppmötet kunde få en uppföljning till hösten. Troligtvis har det dykt upp andra frågor som petat ner mötet ett par steg på priolistan. Däremot har Per Bolund under hösten själv kommit med en alternativ lösning – att ställa om kontors- och affärslokaler till bostäder.

Årets sport ...

Utan tvivel är padel den stora träningsflugan just nu. Men det är inte bara utövarna som kan glädjas åt motionen. Den exploderande racketsporten har också lett till en byggboom av sällan skådat slag. Nya hallar byggs från Ystad till Boden och till och med Globen byggs om till padelarena i brist på annat. Kör hårt men akta knäna, säger vi!

Avtalsrörelsen – en riktig nagelbitare

Efter tre år med byggavtalet skulle det förhandlas om under vårvintern. Men avtalsrörelsen för så gott som alla branscher i Sverige sattes på paus på grund av pandemin. Innan de återupptogs under hösten träffade tidningen Byggindustrin Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm och Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind. Då var de på ”speaking terms” och talade om vikten av att dra åt samma håll. Samtidigt gjorde sig Medlingsinstitutet redo för strandade förhandlingar… vilket var precis vad som hände. Strejkvarsel utlystes, men strejken hann blåsas av i tid då ett avtal till slut undertecknades av parterna.

Krafttag mot fusket

Osund konkurrens och svartarbete har varit branschens välkända baksida sedan länge. Men nog känns det som om frågan har belysts lite extra under 2020. Johan Fyrks bok Svartjobbsfabriken har belyst gängen och människohandeln bakom svartjobbet. Och Fair Play Bygg redovisade nya toppnoteringar på inkomna tips.

Mycket tyder dock på starkare nypor i en bransch som har ögonen på sig. Högsta förvaltningsdomstolen har gett grönt ljus till en fastighetsägare som uteslutit en anbudsgivare som har nyttjat illegal arbetskraft och såväl Skanska som Peab har infört nya metoder för att kontrollera sina underentreprenörer. Under hösten sadlade också branschprofilen Jessica Löfström om till att satsa helt på hjärtefrågan sund konkurrens. Fortsättning följer 2021 …

Svindlande år för Serneke

Coronaviruset kunde inte ha kommit mer olägligt för Ola Sernekes prestigeprojekt Karlatornet i Göteborg. Redan innan hade turerna varit många kring finansieringen av det som ska bli Nordens högsta byggnad. Men när en medfinansiär hittades i Oaktree Capital i januari fick inte lyckan hålla i sig mer än ett par månader.

Den finansiella oron spreds över världen i samma takt som coronaviruset självt och Oaktree backade från affären. Därefter stod bygget stilla stilla med 66 våningar kvar till toppen. Men räddningen hann komma innan året var slut. Fastighetsbolaget Balder, med Erik Selin i spetsen, gick in som finansiär i mitten av december. Ett spännande 2021 väntar i Göteborg.

Flygturbulens

Ingen kan påstå att flyget har fått ett uppsving i år. Den planerade utbyggnaden av Arlanda skjuts på framtiden. Landvetter hann i stället klart med sitt redan påbörjade terminalbygge i halvmiljardklassen till sommaren … men timingen kunde ha varit bättre. Suget på flygresor hade helt tydligt gått ner, vilket också fick Peab att på vårkanten stänga sin, sedan länge förlusttyngda, flygplats i Ängelholm (den räddades lite senare från bilan av sju nordvästskånska kommuner). Något som gått som planerat i år är ironiskt nog Berlins skandalomsusade nya flygplats.

Ettor och nollor till tusen

Digitaliseringen av byggbranschen har hittills yttrat sig i form av små öar av uppfinningsrika startups med en tydlig nisch. Kanske blir det ändring på det sedan contech-företaget Infobric köpt bolagen Buildsafe och Equipmentloop. Blir det ett Google för Byggsverige? En sak är säker: Digitaliseringen har fått en rejäl knuff i år och vi kommer garanterat inte att skriva mindre om AI, blockchain och Software as a Service under 2021.

Marknaden blir global

De utländska bygg- och anläggningsbolagen både klättrar och blir fler på Byggföretagens lista över branschens största bolag. Mångfalden märks inte minst i de många stora infrastrukturprojekten som pågår just nu. Norska AF-Gruppen och schweiziska Implenia bygger tunnlar som aldrig förr och Obos, Norges största bostadsutvecklare, storsatsar på Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fler aktörer är att räkna med sedan Cecilia Malmsten, som tidigare representerat kinesiska CRTG, gått över till att företräda spanska Grupo Cobra, som även de vill in på den svenska marknaden.

Börsbyggarna blir fler

Besqab var det senaste byggföretaget att börsnoteras. Och det var 2014. Men 2020 har det hänt saker på aktiemarknaden. Wästbygg kom in på börsen i oktober. Koncernen hade redan förberett sig genom att ta in börsbolagsvana Cecilia Marlow som ordförande lagt tyngdpunkten på investerarfavoriten samhällsfastigheter. Ständigt förvärvande Fasadgruppen kom även de in på börsen i december. Och Peabs aktieägare fick ett nytt bolag i portföljen, då byggarens nybildade fastighetsbolag Annehem börsnoterades och delades ut.

Vd:ar på vift

Det har inte varit stiltje i byggbranschens toppskikt i år. Skanska Sverige bantade ledningen och lät vice vd:n Mikael Matts gå. Nu leds byggverksamheten och de utvecklande enheterna ”bara” av två vice vd i stället för tre. Joachim Hallengren, vd på Bonava sedan långt före avknoppningen från NCC, fick lämna sin post när resultaten sviktade.

Svensk Byggtjänsts vd Urban Månsson har under pandemin insett hur lite han gillar pendlingen mellan hemmet i Halmstad och jobbet i Stockholm – och sade upp sig. Samhällsbyggarnas vd Sara Haasmark och Jennie Sahlsten, koncernchef på Erlandsson Bygg, gick till varsitt fastighetsbolag. Även ByggVesta fick en ny vd i Jenny Jonsson, som tidigare haft en position på bostadsutvecklarens amerikanska moderbolag.

Hållbart byggande trendar

Efter tre års arbete lades det statligt finansierade projektet Informationscentrum för hållbart byggande ner. En av parterna, Svensk Byggtjänst, ska förvalta arvet men det är än så länge oklart i vilken form och i vilken omfattning.

På plussidan har det inte saknats andra initiativ från branschen som kan leda till stora hållbarhetskliv. Cirkulärt byggande har fått ett rejält uppsving och företagen kraftsamlar inför det kommande kravet på klimatdeklarationer. Klimatsmart betong och eldrift i fordon och maskiner är exempel på teknikutveckling i klimatets tjänst. Bygg- och fastighetsbranschen har fortsatt att öka sina utsläpp. Men är det nu det vänder?

Bubblare: Coronaviruset

Okej, det är svårt att kringgå Covid-19 helt och hållet när 2020 ska summeras. I slutet av januari rapporterar Byggindustrin om hur kinesiska staden Wuhan bygger sjukhus i rekordhastighet för att hantera spridningen av ett nytt coronavirus. Vad som skulle hända sen var det nog få som kunde ana.

Rent ekonomiskt har byggbranschen klarat sig lindrigt i viruskrisen så här långt, även om effekter redan kan skönjas, men det går inte säga annat än att corona har stöpt om hur vi lever och verkar, om det så är på hemmakontoret eller ute på bygget. Kanske blir det den påskyndade digitaliseringsresan som i backspegeln visar sig vara virusets största avtryck på byggindustrin.