50 miljoner till forskning för en renare cementindustri

1. Post Norm Supersulfated Cement.

2. Styrning av produktkvalitet och energieffektivitet i koldioxidfri cementproduktion med termisk plasma.

Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola

3. Logistik för CCS.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB

4. Klimatreducerad betong genom cementindustrins omställning för kommande infrastruktur- och industrietableringar i kallt klimat

5. Cement med låg klinkerhalt

Projektägare: Luleå tekniska universitet

6. Concrete action in the cement industry and the cement and concrete supply chain

Projektägare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Källa: Tillväxtverket