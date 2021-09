Byggbranschens fossildrivna transporter dyrare – regeringens förslag i korthet

Miljö- och klimatminister Per Bolund och infrastrukturminister Tomas Eneroth höll digital pressträff om transport- och infrastruktursatsningar i höstens budgetproposition under måndagseftermiddagen. Här annonserades en förändring inom bonus malus-systemet till förmån för inköpet av elbilar. De inom byggbranschen som använder sig av fossila bränslen i sina transporter kommer att mötas av extra kostnader.

Läs även: Fordonsskatten bonus malus slår hårt mot lätta lastbilar

– Vi måste öka tempot, utsläppen måste ner ännu snabbare, säger Per Bolund.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgaser. Det är nu 3 år sedan bonus malus-systemet infördes och det har enligt Per Bolund gett goda resultat.

Läs även: Chockhöjd skatt ska få branschen att köra eldrivet

– Sverige har nu högst andel laddbara bilar inom EU, säger han.

Regeringens förslag innebär i korthet att:

• Det blir en starkare styrning mot nollutsläppsfordon.

• Förbättrad förutsägbarhet med avisering för flera år framåt i tiden.

• Klimatbonusen sänks för laddhybrider 2022 och för samtliga klimatbonusbilar 2023, i takt med att marknaden utvecklas.

• Malus höjs för att styra bort från bilar med höga utsläpp.

Läs även: Så sparar du pengar på fordonsköpen

• Det blir enklare för företag att ta del av klimatbonus (slopad 35 procent-regel) och ett pristak på 700 000 kronor för att få ta del av klimatbonusen.

• Nedre gränsen för förhöjd fordonsskatt på 107 kronor per gram CO2/km sänks från 90 gram CO2/km till 75 gram CO2/km .

• Gränsen för ytterligare förhöjd fordonsskatt, 132 kronor per gram CO2/km, sänks från 130 kronor per gram CO2/km till 125 kronor per gram CO2/km.

• Bonusanslaget tillförs 550 miljoner kronor.

• Regeringen föreslår därför för 2021 ett tillskott med 1 900 miljoner kronor för att finansiera den ökade kostnaden för klimatbonusen så att alla som i år köpt, eller ska köpa en bonusbil, får ut sina pengar.