Nu granskar vi byggbolagens hållbarhetsarbete

Klimat

Bygg- och anläggningssektorns står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Klimatpåverkan från själva byggarbetsplatsen har uppskattats till 15 procent av en byggnads eller anläggnings klimatavtryck. Här granskar vi om bolagen har klimatmål är i linje Parisavtalets ambitioner och hur de utvecklas över tid.

Miljöcertifiering

Hur förhåller sig bolaget till de dominerande miljöcertifieringarna i Sverige, Leed, Breeam och Miljöbyggnad, ökar minskar certifieringarna över tid?

Energieffektivitet

Enligt en studie från svenska IVL Svenska Miljöinstitutet kan energiåtgången under byggprocessen står för upp till 10–20 procent av en byggnads totala energianvändning under dess livslängd. Detta kan dock variera beroende på flera faktorer, till exempel vilken typ av byggnad som byggs, vilka material som används, samt vilken teknik och utrustning som används under byggprocessen. Att få ned den andelen är en viktig hållbarhetsåtgärd.

Grön finansiering

Den första gröna obligationen emitterades i Sverige 2008. Sedan dess ett viktigt verktyg för bolag med hållbara ambitioner. Inom den finansiella sektorn finns också andra verktyg för att skynda på en omställning.

Avfall

Det uppstår stora mängder avfall vid så väl infrastrukturprojekt, som vid ny- och ombyggnadsprojekt. Här finns stora hållbarhetsvinster med ett systematiskt arbete.

Klimatanpassning

Här handlar det om åtgärder inom alla samhällssektorer för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Här är byggbolagen en viktig aktör.

Uppförandekod/antikorruption

Risken för korruption och andra oegentligheter hanteras i första hand inom varje bolag, men lika viktigt att ställa krav på leverantörer så att de har ett systematiskt arbetssätt för att motverka korruption i sina verksamheter.

Transporter och arbetsmaskiner

En stor klimatpåverkan för byggbolagen är alla transporter relaterade till bolagets verksamhet. Det handlar om leveranser till projekten men också strategier för att hantera transporter och arbetsmaskiner i produktionen.

Hållbara material/cirkulär ekonomi

Materialanvändningen i bygg- och ombyggnadsprojekt påverkar klimatet och miljön i stor utsträckning. Idag är det till exempel möjligt att halvera betongens klimatpåverkan i en konstruktion. Att välja trä har också betydande hållbarhetsvinster. Cirkulär ekonomi, återbruk och återanvändning har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Här är många byggföretag delaktiga.

Social Hållbarhet

Insatser kan inbegripa allt från stöd till civilsamhället, nationella och internationella organisationer till jämställdhet och inkludering kopplat till utländsk arbetskraft. Allt detta är frågor som kräver en strategi och tydliga mål för ett byggbolag.