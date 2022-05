Nu kan Trafikverket följa upp utsläppen i alla led: ”Varför skulle vi ha sämre koll på koldioxid än på kronor?”

Martin Strid, miljöspecialist och projektledare för Trafikverkets projekt ”Greppet om utsläppen” berättar att myndigheten under en lång tid har arbetat med att skapa ett system för att kunna samla in miljödata.

– Vi gjorde en förstudie 2016 och sökte ett system som hade de egenskaper vi behövde och som entreprenörerna hade stöd för att använda och då landade vi i Byggbranschens elektroniska affärsstandards (Beasts) meddelandestandard. Så vitt jag vet är detta det system som finns som täcker behoven vi har, säger han.

Beast Supply är en meddelandestandard för bygg- och anläggningsprodukter och maskintjänster där alla anslutna aktörer använder gemensamma artikelnummer på produkterna.

Trafikverket har utvecklat ett eget systemstöd, Energiledningssystem för anläggningar – ELSA som kan ta emot och hantera informationen från den elektroniska följesedeln. Systemet erbjuder ett samlat gränssnitt och ett gemensamt språk som gör att hela Trafikverkets organisation och alla underentreprenörer och leverantörer kan rapportera miljödata på samma sätt.

Skillnaden från tidigare blir väldigt stor, berättar Martin Strid.

– Tidigare har det överhuvudtaget inte varit möjligt att få tillförlitliga siffror. Det som tidigare har gjorts baserats på olika papper och excelblad som inte följt någon standard och där risken för fel har varit stor, säger han.

Med stöd av ELSA kan nu noggrann och spårbar kunskap om utsläppsmängder för olika delar av entreprenaderna snabbt inhämtas. Det ger, i sin tur, möjlighet att ta fram nyckeltal grundade på konkret mätbara mängder och nivåer som kan tjäna som underlag för kravställning vid upphandling och uppföljning.

Att en stor beställare som Trafikverket visar vägen genom att välja en standard har betydelse.

– Under ett möte i Beasts anläggningsutskott 2018 pratade man om hur det kommer sig att det trots alla lyckade pilotförsök där alla medverkande har varit nöjda med verktygen, ändå var svårt att sprida standarderna bredare. Slutsatsen var att man inte vågar ta investeringsbeslut om inte de stora beställarna går före. Alla tittade på mig, som enda representant för en statlig myndighet, säger Martin Strid.

Under 2024 är ambitionen att alla Trafikverkets förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader för byggande och underhåll av vägar och järnvägar ska omfatta krav på att rapportera massförflyttningar och drivmedelsförbrukning via enligt Beasts format via Trafikverkets elektroniska postlåda till ELSA. Systemet kan sedan vidareutvecklas för att omfatta fler miljöfarliga kemiska ämnen och områden.

– Vi är glada att vi har fått beslutet att använda den här standarden, som alla i branschen kan följa. I våra ekonomisystem är verksamheten uppdelad i konton som gör det lätt att följa upp kostnader. Varför skulle vi ha sämre koll på koldioxid än på kronor, säger Martin Strid.