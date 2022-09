Sveriges Bergmaterialindustri: ”Utredningen är ett bra första steg mot ökad cirkuläritet”

– Med utgångspunkt i den vägledning från 2010 som utgjorde förutsättningarna då arbetet startade så är utredningen ett steg framåt. Naturvårdsverkets vägledning prioriterade då helt tillsyn av giftfri miljö, och man hade en låg förståelse för den stora nyttan med en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av schaktmassor, och en låg förståelse för branschens utmaningar. I och med utredningen har de börjat förstå problematiken, men vi har en lång väg kvar att vandra, säger han.

Nya möjligheter

Bergmaterialindustrierna har länge jobbat för att aktörer ska kunna återanvända schaktmassor mer effektivt. Men det har varit svårt på grund av att massorna klassas som avfall, och inte får flyttas mellan projekt utan i stället måste fraktas bort innan de kan återanvändas nära den plats där de grävts eller sprängts ut.

Vi har länge velat att man ska kunna använda material som en produkt och sälja den vidare.

– Att Naturvårdsverket nu föreslår möjligheten att lagra material mer än tre år är jättebra, och att de lyfter fram produktspåret, i stället för att hantera materialet som avfall. Vi har länge velat att man ska kunna använda material som en produkt och sälja den vidare, säger Mårten Sohlman.

Men det behövs många fler åtgärder, tycker han. Bland annat fler incitament i alla led för mer resurseffektivt byggande. Ett exempel gäller tillstånd för täktbrytning. Täkter har utmärkt utrustning för att krossa entreprenadberg som sprängts ut i projekt, och det går tomma transporter in till täkterna.

Det vore toppen om man kunde nyttja fler täkter för att lagra och krossa ytterligare material. Men i dag får man kämpa hårt för möjligheten att ta in entreprenadberg eller schaktmassor i täkten.

– Det vore toppen om man kunde nyttja fler täkter för att lagra och krossa ytterligare material. Men i dag får man kämpa hårt för möjligheten att ta in entreprenadberg eller schaktmassor i täkten. Det är svårt att få täkttillstånd, och vill man dessutom ta in externt material i täkten blir det ännu svårare, och hanteringen motverkas ofta av restriktiva begränsningar i volym och renhetskrav på materialet som får tas in. Det borde vara tvärtom - om man får täkttillstånd borde det finnas ett stort intresse från myndigheterna att man även kan driva en cirkulär hantering av massor, säger Mårten Sohlman.

Förändrade attityder

Mårten Sohlman är helt övertygad om att den cirkulära hanteringen kommer att öka, men för att detta ska vara möjligt så krävs en radikalt förändrad attityd från myndighetshåll och från hela branschen.

– Det behövs flera anläggningar för masshantering, och det behövs en tydlig efterfrågan på cirkulära material. Tongivande upphandlare som Trafikverket och stora kommuner behöver vara drivande i att ta fram kravdokument som efterfrågar återvunna och återanvända material, säger han.

Han vill vara positiv till den utveckling som finns, att Naturvårdsverket har förstått några viktiga fakta om cirkulär masshantering.

Hans oro finns dock i bland annat i att tillsynshandläggarnas bedömning kommer att kunna variera även i framtiden.

Därför är en robust vägledning och en fortsatt kunskapshöjning fortfarande väldigt viktig.

– När det gäller produktspåret måste företagen kunna visa att de har att de har säkerställd avsättning för materialet och att den fortsätta hanteringen är lämplig för människa och miljö, och detta är beroende av ett bedömningsmoment. Utifrån Naturvårdsverkets vägledning ska varje tillsynshandläggare kunna fatta beslut på ett förutsägbart och rättssäkert sätt. Därför är en robust vägledning och en fortsatt kunskapshöjning fortfarande väldigt viktig, säger han.

Martina Strand Nyhlin