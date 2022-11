Svag återhämtning inom byggandet – men på bostadssidan fortsätter fallet

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader utom anläggningar och infrastruktur, ökade under oktober med 0,9 procent, vilket var i linje med förra månadens utfall. De senaste tre månaderna har indikatorn ökat igen efter tio månaders nedgång. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -0,3 procent i oktober, något starkare än i september.

Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn därför bero på både förändrade priser och på förändrad byggaktivitet.

– Sammantaget har byggstarterna ökat en del de senaste tre månaderna och ligger nu på ungefär samma nivåer som ifjol, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta i ett pressmeddelande.

Men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika segment.

– Vi har fallande byggstarter i bostadssektorn, oförändrat byggande av kommersiella lokaler och accelererande offentligt byggande, säger han.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100) Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet faller för fjortonde månaden i rad

Byggstartsindikatorn för bostäder sjönk med 1,2 procent under oktober. Det var fjortonde månaden i rad med nedgång, enligt nya nedreviderade siffror. Jämfört med oktober i fjol var nedgången -23,5 procent. Trenden för bostadsbyggandet fortsätter därmed att vara fallande.

– De tuffare förutsättningarna börjar nu få allt tydligare konsekvenser för bostadsbyggandet. Det har hittills resulterat i ett fall i bostadsindikatorn på nästan 24 procent från toppen för drygt ett år sedan. Nivån är nu tillbaka där den var under 2018 och ytterligare fall är att vänta, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enligt SCB, oktober 2022. Illustration: SCB, Byggfakta

Antalet byggstartade bostäder faller till 45 000 i år

Byggstartsindikatorerna brukar ha en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken, men brukar ofta föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen och är en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder, enligt Byggfakta

– Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att fortsätta falla brant under resten av 2022 och nå drygt, 45 000 för helåret. Detta skulle innebära att byggstarterna under andra halvåret i år nästan halveras jämfört med vad de var under andra halvåret i fjol, säger Tor Borg.

Snabb ökning inom offentligt byggande

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 3,0 procent under oktober vilket var i nivå med förra månadens uppreviderade utfall. Efter en nedgång under första halvåret 2021 har indikatorn accelererat snabbt uppåt. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 39,9 procent högre.

– Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat markant det senaste året. Hela uppgången kan härledas till offentligt byggande. Det kommersiella byggandet inom kontor, handel, och industri står still eller minskar medan byggandet av bland annat skolor och sjukhus har accelererat, säger Tor Borg.

Nyproduktionsprojekt för 161 miljarder kronor senaste året

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 89,3 miljarder kronor. Det är en nedgång med 9,9 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter, uppgår till 71,8 miljarder kronor, en uppgång med 5,1 miljarder kronor.

Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 21 december