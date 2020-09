Byggmarknaden påverkades generellt negativt av vårens nedstängningar till följd av pandemin, men nedgången blev mindre än vad vi först trodde. Detta konstaterar Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret. Nybyggnationen väntas backa i år men samtidigt har projektmarknaden hittills klarat sig relativt väl samtidigt som den konsumentdrivna renoveringsmarknaden har ökat kraftigt, sammanfattar Prognoscentret.

Läs även: Efter corona: Hälsa, trängsel och naturen styr framtiden

– Bostadsbyggandet toppade 2017 och har sedan dess minskat, främst på grund av hårdare kreditregleringar och en arbetsmarknad som tappat fart. Till detta läggs nu effekterna av pandemin, vilket gör att antalet påbörjade bostäder väntas minska med 6 procent i år och når botten nästa år på 43 000 startade bostäder. Tappet hade kunnat vara större, men ett ökat byggande av hyresrätter motverkar den negativa utvecklingen, säger Thomas Ekvall.

Samma nedåtgående trend ser vi för byggandet av lokaler, som väntas minska med nära 27 procent i år och fortsätter ned nästa år. Detta beror både på en väldigt hög aktivitet under förra året, samt de negativa effekter på ekonomin som coronapandemin för med sig.

– Nedgången syns främst inom kommersiella fastigheter där e-handeln har tagit andelar från den traditionella butikshandeln under pandemin och trenden är sannolikt inte irreversibel. Även om traditionell handel sannolikt får ett uppsving när allt återgår mer till det normala kommer troligtvis en betydligt större andel fortsätta att gå via e-handelskanaler. Denna utveckling pressar fastighetsvärden och sänker intresset för nybyggnation under nästa år, säger Thomas Ekvall.

Läs även: Infrapengar kommer fördelas om efter pandemin

Renoveringsmarknaderna utvecklas normalt betydligt stabilare än nyproduktionen, men även här syns effekter av pandemin. På vilket sätt pandemin påverkar renoveringsaktiviteten varierar dock stort mellan de olika delsegmenten, enligt Prognoscentret.

– Hushållens bostadsrenoveringar väntas öka i år på grund av att inkomsterna hålls uppe med permitteringsstöd och generösare regler för a-kassan. Dessutom frigörs mer tid när många arbetar på distans och reser mindre. För professionella fastighetsägare har pandemin en motsatt effekt, då man undvikit att anlita hantverkare på grund av smittorisk.

Renoveringar i lokaler väntas minska i år på grund av tillfälligt vikande hyresintäkter, ökade vakanser och en stigande arbetslöshet till följd av pandemin.