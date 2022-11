EU satsar mångmiljonbelopp i hållbart byggande i trä: ”Enorm potential”

Finlands statsminister Sanna Marin, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Estlands premiärminister Kaja Kallas och vice statsminister Ebba Busch på en presskonferens i samband med evenemanget Into the Woods, en del av New European Bauhaus, som samlar länder som främjar hållbar utveckling genom arkitektur, design och byggande.

Foto : TT