”Intresset för dialog har varit svagt” Därför sker inga bostadspolitiskt samtal

Ola Johansson (C)

– Under den här mandatperioden har mycket handlat om att genomföra punkterna i Januariavtalet, och intresset för dialog har varit svagt. Om Centerpartiet kan påverka regeringspolitiken nästa mandatperiod är jag beredd att ta initiativ till sådana samtal. Jag beklagar att M och KD röstade ned regeringen tillsammans med V och SD. Frågan om fri hyressättning i nyproduktion finns därmed inte på bordet just nu.

Robert Hannah (L)

– Det har det visst blivit! Vissa partier har bara inte förstått det. Januariavtalet var ju en bostadspolitisk förhandling där Liberalerna fick igenom viktiga reformer av bostadspolitiken och viktiga integrationsfrågor för att lyfta utsatta bostadsområden. Liberalerna lyckades få Socialdemokraterna att gå med på de största liberaliseringarna på svenska bostadsmarknad på mycket länge.

Emma Hult (MP)

– Förra mandatperioden bjöd regeringen in till blocköverskridande bostadssamtal som föll samman på grund av politiskt spel. Den här mandatperioden finns ett blocköverskridande samarbete, Januariavtalet, där bostadspolitiska samtal och överenskommelser sker.

Johan Löfstrand (S)

– Under förra mandatperioden genomförde vi samtal som ledde till 22-punktsprogrammet. Den här perioden har vi Januariavtalet där regeringen haft ett stort fokus på just dessa punkter. Statsministern har bjudit in till samtal med branschen och branschföreträdare för att få en samsyn.

Carl-Oskar Bohlin (M)

– Givet Januariöverenskommelsen är så pass många positioner redan låsta att det inte uppfattas möjligt att få till stånd överenskommelser som skulle kunna ge faktisk effekt. Därmed har det inte heller uppfattats prioriterat att föra samtal just nu.

Larry Söder (KD)

– Tyvärr blir ofta denna typ av samtal bara samtal. Och regeringen har, tillsammans med sina samarbetspartier, möjlighet att få igenom politik på området. Det är bara det att de inte har några ambitioner på området. Har man inte det är det också svårt att se hur bostadspolitiska samtal ska bli fruktsamma. Men vi har utarbetat många bostadspolitiska reformer och vill inget annat än att se verkstad på området.

Roger Hedlund (SD)

– Bollen ligger hos regeringen och vi har många gånger sträckt ut en hand för att få till samtal. Tidigare berodde det på ointresse, nu är det fortsatt så kombinerat med att man är upptagen med Januariavtalets arbete, ett arbete som varken kommer leda till ett effektivare eller utökat bostadsbyggande.

Angelica Lundberg (SD)

– Den frågan får nog ställas till de andra partierna. Från Sverigedemokraternas sida är vi alltid villiga att samtala och försöka komma överens med alla partier i viktiga frågor, som exempelvis bostadspolitiken.

Mikael Eskilandersson (SD)

– Jag uppfattar det som att regeringen valt att avstå från att ta initiativ till bostadspolitiska samtal. Troligen på grund av det uppsplittrade regeringsunderlaget. Regeringen väljer att hålla sig till Januariavtalet i stället för att försöka hitta brett politiskt stöd.

Momodou Malcolm Jallow (V)

– Partierna glider allt längre ifrån varandra i en allt mer polariserande bostadspolitik. Bostadsfrågan har tidigare ansetts vara en viktig del av välfärdssamhället. Idag ses bostaden främst som en handelsvara – ett investeringsobjekt. På grund av detta har klyftorna vidgats, ända sedan 90-talet, i synen på vad bostadspolitik är och ska vara. Det är rimligt att anta att det är därför det är svårt att få till exempelvis blocköverskridande samtal i frågorna. Trots att många säger sig vilja ha det.

Fotnot: Socialdemokraternas Elin Lundgren, Sanne Lernström, Leif Nysmed och Joakim Järrebring hänvisar samtliga till gruppledaren Johan Löfstrands svar. Moderaternas David Josefsson, Cecilie Tenfjord Toftby, och Lars Beckman hänvisar samtliga till gruppledaren Carl-Oskar Bohlins svar.

David Johansson