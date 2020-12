Byggbranschen är i bästa läget för modernisering av IT

Först en brasklapp. Olika IT-lösningar används naturligtvis även i byggbranschen och man ska ha all respekt för utmaningen med att migrera och byta ut dem. Det är sällan, eller aldrig, enkelt.

Läs även: Analys: Därför är digitalisering branschens viktigaste fråga

Det leder oss in på den viktigaste förutsättningen för lyckad modernisering: försök inte lösa existerande problem genom att satsa ännu hårdare på traditionella lösningar som inte fungerar tillfredsställande. Det leder oss, i sin tur, in på den antagligen största utmaningen med att modernisera IT: det behövs nya och förändrade processer för att dra full nytta av nya IT-lösningar. Det kanske även kan behövas alldeles oavsett IT.

Ett annat sätt att se på saken är att nya IT-lösningar möjliggör nya, förändrade och bättre processer.

Rätt utförd kan modernisering även leda till billigare IT.

Vad är det för belöning som skymtar i slutet av en insats för moderniseringen av IT? Enkelt uttryckt handlar det om snabbare, mer flexibel, mer funktionsrik och mindre personalkrävande IT. Rätt utförd kan modernisering även leda till billigare IT.

Här är exempel på hur de här fördelarna kan yttra sig:

Snabbare: starta en virtuell server, kallas ofta ”instans”, på en publik molnplattform, på några minuter, i stället för att beställa, vänta på leverans av, installera och konfigurera en fysisk server i ett eget datacenter. Det är process som lätt kan ta flera månader.

Mer flexibel: när kapaciteten tar slut i det egna datacenter under belastningstoppar kan körningar flyttas till publika molnplattformar, som Amazon och Microsofts Azure.

Mer funktionsrik: använd färdiga molntjänster för mer perifera arbetsuppgifter, som till exempel kundvård (CRM). Det är i de flesta fall orimligt att bygga egna lösningar av den typen.

Mindre personalkrävande: tack vare stordriftsfördelar och en hög grad av automatisering kan många arbetsuppgifter lämnas över till publika molnplattformar eller skötas på smidigare sätt på moderna plattformar för blandade IT-miljöer.

Den knepigaste aspekten gäller sannolikt priset. Här krävs det egna insatser för att få grepp om behov och utbud av lösningar, för att lyckas hitta den mest kostnadseffektiva mixen av IT-lösningar. Men det går att göra.

Grundpelarna för att lyckas är de följande:

- Användning av publika molntjänster när det är lämpligt.

- Enkel flytt av applikationer och andra resurser mellan olika typer driftsformer som lokala datacenter, hosting-leverantörer och publika molnplattformar.

- Möjligheten att blanda användning av olika typer av driftsformer i en IT-miljö. Det innefattar även blandningar bestående av privata moln och traditionella applikationer i egna och hosting-leverantörers datacenter.

- Flexibla leverans- och prismodeller. Idealtillståndet är att betala för kapacitet som utnyttjas, oberoende av var den finns.

Kräver enhetlig hantering

För att realisera alla de här sakerna krävs enkel och enhetlig hantering av IT-resurser oberoende av var de finns (lokala datacenter, publika molnplattformar, och så vidare). Det fås med moderna plattformar för blandade IT-miljöer, som inte minst bjuder på en hög grad av modernisering. Utan en modern plattform av den här typen finns risken att IT-modernisering tar ända i förskräckelse och att hela situationen förvärras.

När du hör begrepp som ”privata moln”, ”hybridmoln” och ”multimoln” bör du tänka på en modern plattform som kan hantera alla de här varianterna, och några till.

Mats Ericson, Sverigechef Nutanix