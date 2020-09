Det kan bara gå uppåt baby

Branschen sjuder inte av optimism just nu. Skälen är uppenbara. Byggföretagens medlemsundersökning i augusti visar att nästan hälften av de svarande upplever en minskad orderingång jämfört med för sex månader sedan. Den 2 september kom Boverkets senaste prognos som pekar på en minskning av antalet påbörjade bostäder med ungefär 9 procent i år och ytterligare 11 procent nästa år.

De där siffrorna är svåra att vifta bort även om Boverkets prognos är mer positiv än väntat. Men som jag påpekat i tidigare krönikor är det nästan alltid stark framtidstro och gott mod jag möts av som programledare i podcasten Snåret och som redaktör för Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning. The Only Way is Up Baby, som artisten Yazz konstaterade i sin dänga redan 1988.

Det hävdas ibland att vi nu är på väg in i en kris som kommer att slå på ungefär samma sätt. Men alla håller inte med. Att jämförelsen med 90-talet haltar blir tydligt när vi tar en titt i backspegeln i senaste Snåret.

Så här i efterhand går det att ifrågasätta hennes påstående. Bara några år efter att radion slutat spela den där låten utlöstes en djup ekonomisk kris med allvarliga konsekvenser för de svenska statsfinanserna. Så även för byggsektorn. Investeringarna störtdök och bostadspriserna rasade.

Dra slutsatser av andra kriser

Avsnittet gästas av två personer som varit med länge. Det är Peab-grundaren Erik Paulsson och MVB-grundaren Hans Eliasson som berättar om sina erfarenheter av stora kriser, från 70-talet och framåt, där finanskrisen på 90-talet var den i särklass värsta.

Hans Eliasson startade sitt första företag 1992 efter att ha blivit arbetslös. Hans koncern Gullringsbo egendomar har i dag en omsättning på ungefär 4,5 miljarder och verksamheten har gått genom konjunkturfall och uppgångar allt sedan starten.

Han är inte särskilt orolig den här gången. Optimismen grundar sig i en uppfattning om att ingen av de tidigare kriserna haft någon större långsiktig påverkan på den ekonomiska utvecklingen. Inte heller nu kommer det att bli mer än ett hack i kurvan, menar Hans Eliasson.

Visserligen är krisen global, komplex och möjligen mer svåröverskådlig än tidigare nedgångar – men Sverige står väl rustat.

Visserligen är krisen global, komplex och möjligen mer svåröverskådlig än tidigare nedgångar – men Sverige står väl rustat. Både i internationellt och historiskt perspektiv. Till skillnad från 90-talet kommer exempelvis räntorna sannolikt att vara fortsatt låga. Många byggbolag har också färre anställda och är i det avseendet mindre sårbara i dag.

Dessutom har vi en växande befolkning, stora behov av miljöinvesteringar i det befintliga fastighetsbeståndet, kommande upprustningar av miljonprogramshusen och ökande anslag till infrastruktursatsningar. Allt detta gör att jag den här gången väljer att ta Yazz på orden. Nu kan det bara gå uppåt baby.

Text: Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst