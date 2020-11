Vi lever i en tid när ett stort antal följare på Instagram kan göra dig till miljonär. Inflytelserika sociala medier-­ikoner kan med några få knapptryck och en bild få ­företag att blomstra och nya idéer att ta fart. Smarta placeringar av varumärken och budskap ingår sedan länge i alla pr-strategers DNA. Byggbranschen kanske har något att lära här, tänker jag.

En av sektorns ödesfrågor är som bekant svårigheten att locka nya talanger, med olika bakgrunder och erfarenheter. Utan ett sådant inflöde av ny kraft riskerar branschen att stagnera. Här tas en mängd initiativ ute på företagen. Lärlingsprogram, riktade praktikåtgärder, utbildningar och informationskampanjer är några exempel.

Men varför nöja sig med det? Och varför rikta in sig på den åldersgrupp som är så pass gammal att den står inför valet av gymnasie- eller högskoleutbildning? Nej, här borde branschen tänka mer långsiktigt och rikta in sig på dem som kommer ut på arbetsmarknaden först om tjugo år så där. Ja, jag pratar om barnen. Låg- och mellanstadiekids som har Tiktok som sin största källa till omvärldsbevakning. Den utskällda Kina-ägda appen för korta filmklipp som ofta innehåller musik och dans, ni vet. Tänk vad en ung Tiktok-stjärna skulle kunna göra för barns inställning till byggbranschen. Dock skulle den behöva kläs in i några internationellt mer gångbara hashtaggar än #byggbranschen för att få fäste. Vad sägs om #conbiz, #buildingthefuture eller #younginconstruction? Influencers inom byggbranschen skulle till och med kunna få ett eget epitet: confluencer.

Jag är inte enbart ironisk. Att slå in gamla saker och företeelser i nytt glansigt papper har visat sig framgångsrikt förr. Att satsa på att odla fram Tiktok-stjärnor för att locka folk till branschen är kanske att ta i, men att satsa ännu lite extra på den externa kommunikationen och försöka nå utanför de redan övertygade kan knappast göra skada. Kanske är det så att ett av de största problemen är att det råder brist på självförtroende? Så borde det inte vara. Om det är några företag som är duktiga på att formulera problemet kring macho­kultur och behovet av att förändra branschen i riktning mot mer innovation och ansvarstagande, så är det byggföretagen själva. Där finns en stark grund att bygga vidare på. Hela internet ligger öppet och väntar.