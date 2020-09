”Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det.” Citatet kommer från miljö- och klimatminister Isabella Lövin i samband med ett pressmeddelande den 9 juli då regeringen meddelade att Sverige ställer om till cirkulär ekonomi.

En klokare ekonomi som är bättre för miljön och som dessutom skapar möjligheter för många nya jobb och ett hållbart företagande, enligt ministern. Det är det som gäller nu i Sverige. Och det gäller bygg i allra högsta grad. Cirkularitet och återbruk är begrepp som så smått smugit sig in på byggarnas agenda på senare år. Pilotprojekt som danska Lendager Groups projekt Upcycle Studios och The Resource Row som har byggts med nästan helt återbrukade material har blivit uppmärksammade, och i Onsala pågår just nu Sveriges mest långtgående återbruksprojekt vid om- och tillbyggnationen av ­Onsala rymdobservatorium.

Även om återbruk fortfarande är i sin linda i byggbranschen – och i svensk ekonomi i stort – är det nödvändigt.

Även om återbruk fortfarande är i sin linda i byggbranschen – och i svensk ekonomi i stort – är det nödvändigt. Om vi ska ha möjlighet att nå framtidens klimatmål måste återbruket av material öka. Men vem ska våga gå först? Beställarna eller entreprenörerna? Som så ofta när en bransch ska ställa om riskerar det att bli ett ”moment 22”, enligt Jeanette Green affärsutvecklare på IVL, Svenska miljöinstitutet. Beställarna vågar inte ställa krav på återbruk av rädsla för att det ska driva kostnader – och entreprenörerna gör inget förrän beställarna kräver något nytt.

Det finns så klart en del svåra frågor att lösa för att återbruk på allvar ska bli en del av samhällsbyggarnas DNA. Som några av de entreprenörer som Byggindustrin har talat med säger krävs det digitalisering, struktur, innovation och nya affärsmodeller – och hur ska försäkringsfrågan lösas? Men med det sagt så kan återbruk på sikt både spara pengar och minska miljöpåverkan.