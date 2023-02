Bygger logistik för 400 miljoner utanför Göteborg

Byggnationen utförs på uppdrag av fastighetsbolaget Catena och är en totalentreprenad som omfattar 42 250 kvadratmeter bestående av kyl- och fryslager samt kontor. Stommen byggs i limträ vilket beräknas minska utsläppen av koldioxid som etableringen orsakar.

Anläggningen kommer att bli en del av Logistikposition Landvetter och hyras ut till matdistributiören Menigo Foodservice.

– Otroligt roligt att få vara med och bygga Logistikpostition Landvetter. Vi ser fram emot samarbetet med Catena och att få vara med och bidra till områdets utveckling. Menigo blir ett viktigt startskott för logistikklustret, att projektet dessutom har en så tydlig hållbarhetsprofil är något vi välkomnar, säger Anders Nolander, avdelningschef på BRA Bygg, i en kommentar.

Byggstart väntas ske under första kvartalet 2023 och under sommaren 2024 beräknas Menigo Foodservice kunna flytta in i sina nya lokaler.