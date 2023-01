Nya lagar och regler att hålla koll på under 2023

Tydligare regler om ROT i bostadsrätter

Det ska bli mer tydligt när det krävs tillstånd från styrelsen att genomföra ombyggnationer och renoveringar. En nyhet är också att den som är missnöjd med styrelsens beslut ska kunna begära att hyresnämnden prövar frågan. I dag avgörs sådana tvister genom kostsamma processer i allmän domstol. En annan nyhet är att en olovligen utförd ombyggnadsåtgärd ska kunna leda till att bostadsrätten förverkas.

Stärkt skydd för den som köper nyproduktion

Den som tänker köpa en nyproducerad bostadsrätt som ännu inte är färdigbyggd får en stärkt rätt till bättre information om förhandsavtalet och dess risker. Den beräknade tiden för upplåtelse av bostadsrätten, som anges i förhandsavtalet, får inte omfatta mer än tre månader.

Reseavdraget höjs

Schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs.

För kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet till 2 kronor och 50 öre per kilometer. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer. Dock sker ingen förändring av avdragsrätten för förmånsbilar som drivs helt med el. Den uppgår fortsatt till 95 öre per kilometer.

Rätt att jobba ett år till

Åldern för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen enligt 32 a § LAS höjs stegvis som en följd av den parlamentariska pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017. Den 1 januari 2023 ändras åldern från 68 år till 69 år. Lagändringen påverkar även de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som också höjs till 69 år, samt åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå i tillsvidareanställningar.

Tuffare krav på arbetsgivare som vill ha subventionerade anställningar

Kraven på arbetsgivare för att få bidrag eller stöd vid subventionerade anställningar eller för att ta emot praktikanter tydliggörs och skärps när det gäller skötsamhet för att hindra oseriösa arbetsgivare från att ta emot bidrag, stöd eller praktikanter. Regleringen för behandling av personuppgifter ändras för att underlätta kontrollen av arbetsgivarna. Förändringen trädde i kraft i december 2022.

Beskattning på drivmedel minskar

Under 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel genom en ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Dessutom sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler.

Större skattereduktion för installation av solceller

Skattereduktionen för hushåll som installerar grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, förstärks genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av den debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Ökat stöd för energieffektivisering i småhus

Avdraget för energieffektivisering i småhus förändras för att motverka att småhus värms upp med direktverkande el eller gas. Genom renovering eller byte av uppvärmningskälla ska hushållen få det lättare att klara de stigande elpriserna och bidra till ökad försörjningstrygghet. Regeringen anslår 379 miljoner kronor för detta under 2023.

