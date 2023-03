Prognosen: Bygginvesteringarna faller i år

Det bedömer analysföretaget Prognoscentret i en ny prognos.

Nedgången drivs främst av den kraftiga inbromsningen på bostadsmarknaden vilket även minskar hushållens efterfrågan av renoveringar. Samtidigt hålls byggaktiviteten uppe av fortsatt stora offentliga investeringsbehov samt behoven av renoveringar- och ombyggnation initierade av professionella fastighetsägare.

Med undantag för nyproducerade bostäder går övrigt byggande i linje med förväntad utveckling sett till konjunkturskiftet.

”De skuldtyngda hushållen drabbas hårt av ränteutvecklingen och prisuppgångarna samtidigt som bostadsutvecklarna och småhusleverantörerna kämpar med stigande byggkostnader och försvårade finansieringsmöjligheter”, säger Ludvig Uggla, analytiker på Prognoscentret, i en kommentar.

Bostadsbyggandet väntas falla med 36 procent till 35.500 nyproducerade bostäder, en nedjustering med 10.000 bostäder jämfört med höstens prognos. Antalet påbörjade lägenheter väntas under året uppgå till 28.000 medan antalet nybyggda fristående småhus nära nog halveras jämfört med 2022.

Bostadsmarknaden som helhet kämpar fortfarande med att hitta en ny jämvikt och antalet transaktioner har sjunkit kraftigt samtidigt som hushållen blivit allt mer riskovilliga i väntan på räntetoppen.

Nedgången drabbar även renoveringsmarknaden då den i hög grad drivs av flyttaktiviteten. Under 2023 faller de konsumentinitierade renoveringarna med 5 procent. Under 2024 och 2025 väntas åter tillväxt även om investeringsnivåerna då fortsatt ligger under pandemiårens rekordnoteringar.

Prognosen för nybyggda privata och offentliga lokaler justeras också ned jämfört med i höstas. Investeringarna väntas i år landa på 87 miljarder, en minskning med 5 procent jämfört med 2022. Även under 2024 väntas en nedgång, men 2025 återhämtar sig aktiviteten något.

Prognoscentret har noterat att även om lågkonjunkturen känns av, så har Sverige väldigt starka offentliga finanser och klarar av att absorbera stora störningar.

”När inflationen väl normaliseras kommer sentimentet förbättras och marknaden komma igång. Det viktiga är att de långsiktiga förutsättningarna för bostadsbyggandet förbättras nu när påbörjandet sjunker så kraftigt”, skriver de.

De totala investeringarna väntas sjunka med 4,7 procent i år nästa år och öka med 5,0 procent.