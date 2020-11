Archus rekryterar två nya nyckelpersoner

Per Wåhlin har rekryterats som affärsutvecklare med fokus på tidiga skeden. Per har 15 år i fastighetsbranschen och kommer närmast från Svefa, där han arbetat på avdelningen Värdering & Analys i olika roller. Bland annat som affärschef och ansvarig för byggrättsvärderingar. Per tillträdde sin tjänst i oktober.

I januari 2021 börjar Ted Mattsson som ny projektutvecklare på Archus i Stockholm. Foto: Archus

Ted Mattsson ansluter som ny projektutvecklare i Stockholm. Ted har över 20 års erfarenhet av fastighetsutveckling och byggprojekt, både som entreprenör och beställare. Han har tidigare arbetat med projektutveckling i ledande roller på bland annat Serneke och Oscar Properties och har även varit projektchef åt Stockholm stad vid uppförandet av Tele2 Arena. Ted kommer närmast från en tjänst som projektutvecklingschef på Stendörren Fastigheter och inleder uppdraget på Archus i januari 2121.

– Medarbetarna är framgångsfaktorn hos oss och jag är stolt över att vi attraherar kompetenta personer som passar väl in i vår entreprenöriella kultur. Trots den pandemi vi nu går igenom är den ökade tillströmningen av uppdrag från nya och befintliga kunder så pass stark att vi vågar satsa och utöka teamen ytterligare, säger Gustav Källén, koncernchef på Archus i ett pressmeddelande.

Fler nyrekryteringar

Under hösten har Archus-koncernen rekryterat flera nya medarbetare och stärkt upp samtliga av bolagets fyra kontor.

Silvia Rodrigues har rekryterats som ny arkitekt till Archus i Borlänge. Silvia är utbildad inredningsarkitekt MSA men har även lång erfarenhet av att arbeta som husbyggnadsarkitekt.

I Uppsala har Carolina Ögren rekryterats. Carolina är landskapsarkitekt med examen från SLU Ultuna och kommer närmast från Sweco Architects i Stockholm.

Till kontoret i Borlänge har även Anna Bjälemar rekryterats som ny biträdande affärsutvecklare. Anna är nyexaminerad från bygg- och samhällsvetenskapliga programmet på Högskolan Dalarna.

Till Archus i Västerås välkomnas Ida Sahlström som ny biträdande affärsutvecklare. Ida har en fil.kand. från bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad.