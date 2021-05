Guide: Så enkelt loggar du in på Byggindustrin.se

Om du har registrerat din prenumeration på Byggindustrin.se:

I samband med att du blir prenumerant via betalväggen eller ”Prenumerera”-knappen på byggindustrin.se skapar du ett webbkonto till sajten. Efter det är det bara att logga in under ”Logga in”.

Om du har registrerat din prenumeration hos Byggindustrins kundservice:

Om du vänt dig till kundtjänst för att påbörja en prenumeration måste du själv starta ett digitalt konto. I samband med registreringen hos kundtjänst får du ett mejl med en länk till ”aktiveringen av ditt konto” – klicka på den och fyll i efterfrågade uppgifter. Därefter är det fritt fram att logga in.

Om du inte har kvar mejlet med länk kan du enkelt gå in på byggindustrin.se, klicka på ”Logga in” och därefter klicka på ”Aktivera ditt konto här” och starta ditt digitala konto.

Om du har tackat ja till ett prenumerationserbjudande via telefon:

Om du tecknat en prenumeration via telefon måste du själv starta ett digitalt konto. I samband med köpet får du ett mejl med en länk till ”aktiveringen av ditt konto” – klicka på den och fyll i efterfrågade uppgifter. Därefter är det fritt fram att logga in.

