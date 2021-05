Live-shopping ny idé för byggare som jobbar mot konsument

Liveshopping, som ursprungligen tog fart i Asien, har funnits i Sverige i ett par år nu men fått ett uppsving under coronapandemin. I Kina går 20 procent av all e-handel via liveshopping och mycket tyder på att det kommer att öka i betydelse även i Sverige. Liveshopping är helt enkelt ett digitalt format där man samtidigt som man filmar/gör en show av något också erbjuder tittarna möjligheter till direkta köp. Detta via plattformar som exempelvis Bambuser. Hittills har liveshoppingen dominerats av mode- och skönhetsindustrin men det kan absolut finnas möjligheter även för byggföretag här, givet att affären är B2C-kopplad. Under coronapandemin har ju byggbranschen fått ett uppsving så här finns ju alla möjligheter att exempelvis lägga ett golv och erbjuda direktköp. Experimentera gärna men glöm inte att värna om kvaliteten – du konkurrerar trots allt med Netflix.

Yasmine Winberg och Julia Törner, experter på marknadsföring på Resumé