”Det finns en tradition att inte visa sig svag genom att ställa frågor”

– Vi på TL Bygg driver sedan en månad en podcast om kommunikationen mellan de olika aktörerna i byggbranschen. Vi bjuder in gäster från alla delar av branschen för att prata om hur en dålig kommunikation försämrar och fördyrar byggprocessen och hur en bra stärker affären för alla parter. Idag finns det ju som känt stort utvecklingsbehov i det ämnet och stora pengar att spara. Bland gästerna hittills hörs bland andra Catharina Elmsäter-Svärd, Anders Sjelvgren och Johan Lindholm. I kommande gästar exempelvis arkitekten Rahel Belatchew och SKB:s Johan Jarding. De blir sedan synade och får tips av retorikproffset Elaine Eksvärd.

Varför har vi så svårt att prata med varandra inom bygg?

– Det är det vi försöker bena ut. Frågan är komplex och även om vi börjar kunna skönja vissa mönster är det mycket som än inte riktigt kommit upp till ytan. Några saker vi vet om är ett det ofta finns en inneboende misstro mot andra aktörer i branschen vilket leder till att vi håller inne på saker och information som skulle göra sig bäst om den kom ut. Sedan finns det också en tradition i branschen att inte visa sig svag genom att ställa frågor när man inte riktigt förstår, utan man går hellre vidare än att säkerställa kommunikationen. Och det är ofta vi inte förstår varandra för vi talar så många olika språk i byggbranschen, och då tänker jag främst på olika fackspråk. Ibland gör vi som byggföretag oss fullständigt obegripliga, och ibland gör våra partners det. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att våga fråga och vi behöver bli bättre på att målgruppsanpassa vår egen kommunikation.

– Frågan är som sagt komplex och det är mycket vi behöver bottna i innan vi har ett klarare svar. Men börjar vi med att snacka så att andra förstår är mycket vunnet.

Det finns siffror som säger att byggbranschen slarvar bort många miljarder varje år och att mycket av det beror på dålig kommunikation.

Är det typiskt för bygg eller återkommer det i fler branscher?

– Jag är övertygad om att det inte är ett problem endast inom bygg, det vore väldigt konstigt. Det är klart att att vi inte är ensamma om att prata förbi varandra, ha en jargong och så. Jag tror att alla branscher har sina utmaningar på olika sätt. Fråga nästan vem som helst som då och då har kontakt med sin IT-avdelning om de förstår hälften av vad de säger. Jag gör det i alla fall inte. Och inget ont om vår IT-avdelning, de är verkligen grymma men kan vara väldigt svåra att förstå ibland.

Foto : TL Bygg

Vilka negativa effekter har det att vi inte pratar ordentligt?

– Det finns siffror som säger att byggbranschen slarvar bort många miljarder varje år och att mycket av det beror på dålig kommunikation. Det gör att byggandet blir dyrare och det får så klart stora konsekvenser för vårt land, inte minst när det påverkar priser på bostäder. Bostadsfrågan är ju kanske en av våra viktigaste politiska frågor. Andra effekter kan vara att jargongen gör att vi missar massa talanger i branschen. Eller att vi utsätter varandra för risker på byggarbetsplatser, skapar osunda arbetsmiljöer som medarbetare väljer att fly från eller helt enkelt gör en massa dyra fel.

Vad är er lösning på problemet?

– Att prata om det. Att lyfta och belysa. På TL Bygg gör vi många olika saker för att göra just det. Konceptet Snickerisnack, där vi förutom podden har gjort en parlör och ett spel för att på ett kul sätt dramatisera problematiken. Till initiativet Sila Snacket som handlar om att få bort exkluderande jargong genom att bland annat ingjuta mod att säga ifrån och göra det mer ok att be om hjälp.

Hur går det?

– Bra! Vi ser i mätningar att intresset för TL Bygg ökar, Snickerisnackspelet online blev oerhört populärt, våra satsningar är uppskattade av medarbetare och kunder och responsen på Sila Snacket har varit milt sagt enorm.

Vad hoppas du uppnå?

– För oss TL Bygg är vårt mål väldigt konkret, vi vill komma in tidigare i byggprocessen. Vi har så mycket kunskap som kan komma till användning redan på idé- och projekteringsstadiet och det skulle leda till många bra saker, sparad tid, sparade kostnader och ett bättre slutresultat för de som ska bo, arbeta eller handla i dessa byggnader. Podden som sådan hoppas vi kan leda till att andra blir informerade och inspirerade att ta tag i de här frågorna på allvar.

Den bästa insikten som du fått sen ni drog i gång?

– Ju mer vi gräver i det, ju mer förstår vi problemen och att det är stora utmaningar branschen står inför. Det är komplexa frågor som behöver diskuteras på många olika nivåer. Våra gäster har i stort sett tyckt lika om saker och ting vilket på ett sätt känns bra, att det finns samsyn. Samtidigt kan de också vara i friktionen som förändringar och utveckling sker och det har vi också stött på i podden.

Tack för snacket!

Lyssna! Här hittar du podden Snickerisnack.