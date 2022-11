Svensk med på internationell lista för unga byggare

”40 under 40: Champions of Construction” är ett årligt återkommande globalt pris från Autodesk som uppmärksammar de som gör skillnad inom arkitektur, teknik och byggnation. I år har en svensk tagit sig in på listan tack vare sitt arbete med Förbifart Stockholm, enligt ett pressmeddelande från Autodesk.

Yrkesverksamma inom byggbranschen som är under 40 år kan nomineras till tävlingen. Kriterierna är att man antingen har gjort ett betydande avtryck i sin roll och visat prov på exceptionellt ledarskap, eller att man är en branschpionjär som infört eller förvaltat teknik med stor inverkan på ett projekt och sitt företag.

I år finns ett svenskt namn med på listan, nämligen Kristoffer Flygare från Bravida. Han har blivit nominerad tack vare sitt arbete med Förbifart Stockholm, ett av Sveriges just nu största infrastrukturprojekt.

Motiveringen från Autodesk ”Trots hans relativt unga ålder och det faktum att han bara har tre års erfarenhet av BIM-teknik, gjorde Kristoffer Flygares övergripande entusiasm för projektet och dess tekniska lösningar till en uppskattad kollega. Han är utan tvivel ett namn att ha koll på inom BIM-området här i Skandinavien.”

När Bravida vann två av de fem kontrakten gällande tekniska installationsarbeten för 18 kilometer tunnel tog Kristoffer Flygare ansvar för att bygga upp ett BIM-system för att ge teamen möjlighet att fatta välgrundade beslut och genomföra effektiva konstruktioner.

För att uppnå detta använde Kristoffer sig av digitala verktyg för att automatisera konstruktionsarbetet. Han såg också till att all konstruktionsinformation lagrades i en gemensam datamiljö så att alla inblandade fick en och samma källa till informationen.

I slutändan gjorde hans arbete det möjligt för alla berörda parter att hålla sig ajour med arbetet och genomföra alla projektstadier på ett felfritt sätt.