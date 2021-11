Tre studenter berättar: ”Framtiden ligger i miljön”

Oscar Detmer, student på LTU

Oscar Detmer, 29 år från Helsingborg, studerar samhällsbyggnad på LTU

Vilken inriktning och termin går du?

- Jag går samhällsbyggnad på LTU som är en tvåårig utbildning. Jag har valt att rikta in mig på miljöbedömningar och det är det jag känner är roligast och det är även det jag kommer ha min VFU inom.

Varför fastnade du för just samhällsbyggnad?

– Jag fastnade för samhällsbyggnad då det endast är en tvåårig utbildning. Den kändes även väldigt bred och ger mig möjligheten att lära mig om olika delar inom samhällsbyggnad.

Vad tycker du är roligast med utbildningen?

– Det roligaste är att man får en bra överblick på alla delarna i samhällsbyggnad. Jag tycker själv att det mest spännande är miljö, för där ligger framtiden. Alla företag strävar ju alltmer efter hållbarhet och det känns som att det är det hetaste på marknaden just nu. Alla kurser på skolan har verkligen etablerat det tänkesättet och vi arbetar med FN:s globala mål.

Hur ser du på din framtid?

– Jag vill arbeta med miljöfrågor. Sedan ser jag mig själv som väldigt social och vill därför arbeta med människor så om detta hade gått att kombinera så skulle det vara perfekt. Jag kommer att göra min VFU på Trafikverket och arbeta med miljöspecialisterna där, så det ska bli jättekul!

Oskar Sundström, student på KTH

Oskar Sundström, 23 år från Sollentuna, går masterprogram i transport och geoinformatik på KTH

Vilken inriktning och termin går du?

– Jag har precis börjat mitt fjärde år, vilket blir min sjunde termin. Jag går ett masterprogram som heter transport och geoinformatik och det läser jag med inriktning på geoinformatik.

Varför valde du att läsa just samhällsbyggnad och den inriktningen?

– Jag visste faktiskt inte om att det fanns innan jag började på KTH. Samhällsbyggnad intresserade mig för att jag kunde arbeta med hållbar utveckling och det är viktigt för mig. När jag läste den första GIS kursen så kände jag ”Det här är skitkul, att hålla på med kartor och analysera geodata!” Jag en av de få som valde den inriktningen i trean, när vi fick välja själva vilken inriktning vi ville läsa. I trean läser man förberedande kurser inför mastern och sedan läser man motsvarande mästerprogram.

Vad tycker du är roligast med utbildningen?

– Studentlivet är ett guldkorn i vardagen! Att vi får chansen att lära känna folk från olika inriktningar och andra årskurser. Men just när det kommer till GIS så blir man verkligen en expert på att analysera geodata, men just det i sig är ju ingenting om man inte kan forska på det. Man får nischa in sig och lära sig om ett annat ämne för att senare göra en geoanalys. Mitt kandidatarbete handlade om vart i Sverige det är bäst att bygga offshore vindkraft och för att kunna göra den analysen var jag tvungen att läsa in mig mycket om vindkraft.

Hur ser du på din framtid, vad vill du göra när du är klar?

– Då vill jag bli GIS-konsult och arbeta med att göra analyser. Det är i alla fall det jag tycker är roligt och spännande just nu. Vindkraft intresserar mig mycket och jag har planer på att skriva mitt masterarbete inom samma område också.

Saga Ugarph, 21 år från Hudiksvall, läser samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning stads- och trafikplanering på KTH

Vilken inriktning och termin går du?

– Jag läser stads- och trafikplanering. Jag läser mitt tredje år och är inne på min femte termin.

Varför valde du att läsa just samhällsbyggnad och den inriktningen?

– Min farfar arbetade som konstruktör och har alltid pratat mycket om industrin, och därför blev jag intresserad. Sedan älskar jag datorspelet Sims där man får bygga och vara kreativ. Jag tycker det är spännande att se hur ens kreativitet faktiskt kan bli någonting. Varför jag valde just den inriktningen var för att jag intresserade mig för hur man bygga samhällen på en större nivå.

Vad tycker du är roligast med utbildningen?

– Jag tycker väldigt mycket om studentlivet och få kunna träffa folk från olika utbildningar, men även vi även får möjlighet att träffa folk som är klara med utbildning och folk som är i branschen. I skolan tycker jag att främst att planarkitektur och visualisering av bostäder är väldigt kul.

Hur ser du på din framtid, vad vill du göra när du är klar?

– Det känns som att jag ändrar mig varje vecka! Men jag tänker att jag vill arbeta som konsult med fokus på att bygga hållbara städer och fastighetsutveckling.