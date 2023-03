Ex-ministern kritisk till nedlagda satsningen: ”Rektorer och lärare är förtvivlade”

Skolverkets försöksverksamhet med branschskolor startade 2018.

Upplägget har inneburit att utvalda branschskolor erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Huvudmän för yrkesutbildningar har via Skolverket sökt statsbidrag för att skicka sina elever till branschskolorna inom försöket. Bidragsbeloppet har uppgått till högst 50 000 kronor per elev och läsår, max fem elever per yrkesområde.