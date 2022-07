Ledarskap, affärer och digitalisering: Fem fördjupande samtal från Construction Summit

Ledarskap i byggbranschen – vad utmärker de goda exemplen?

Det handlar om stora värden, mycket folk, tidspress och stor komplexitet. Till det kommer sund konkurrens, mångfald och säkerhet. Det ställs höga krav på ledarskap i byggbranschen. Vilka är de riktigt goda exemplen? Hur ska platschefen bete sig? Hur har ledarrollen inom bygg utvecklats de senaste åren?

Medverkande:

Jeanet Corvinius, ordförande, Byggcheferna (samtalsledare)

Charlie Klang, genusvetare, projektledare för Sila Snacket

Jack Len, regionchef, årets byggchef 2021, Ramirent

Christian Walén, leg. psykolog, vd, PBM Sweden AB

Melkam Tebeje, arbetsledare produktion, Veidekke



Se samtalet här!

Är det bara lägsta pris som gäller vid upphandling?

Upphandling av byggtjänster och material omfattar enorma belopp. När exempelvis den offentliga sektorn upphandlar för upp emot 800 miljarder per år står bygg för en betydande del. I det fallet har det offentliga med LOU stora möjligheter att ställa kloka krav när det gäller klimat och sociala frågor. Kan det rentav vara så att byggbranschen vill bli utmanad i högre grad än i dag? Hur kan man bibehålla konkurrensen men ändå samarbeta långsiktigt? Vad är egentligen tanken med marknadsdialog?

Medverkande:

Ola Månsson (samtalsledare), vd, Installatörsföretagen.

Ulf Jonsson, entreprenör, fd. vd Zengun.

Ellen Hausel Heldahl, jurist, upphandlingsexpert, Svenskt Näringsliv.

Patrick Amofah, projektledare, Upphandlingsmyndigheten.

Karin Degerfeldt, funktionschef samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.

Håkan Isfalk, marknadschef, Skanska Sverige.



Se samtalet här!

Digitalisering och bygg – vilka är de centrala lärdomarna för branschen?

I ett aktuellt arbetsdokument konstaterar EU-kommissionen att ”Digitalisation is a means, an enabler to achieve a better built environment for the planet and people”. Vissa menar att bygg har varit sena att ta till sig digitaliseringens möjligheter, medan andra vittnar om att det händer massor. Vilka är de riktigt goda exemplen?

Medverkande:

Anita Aspegren, vd, IQ Samhällsbyggnad (samtalsledare)

Nima Assadi, konsult, poddare, Hela Kedjan

Henrik Ahnström, Skanska, Director of Product, Process & Innovation

Pernilla Thessén, VP and Head of Strategy & Innovation AFRY X, AFRY

Christina Claeson-Jonsson, Chef Forskning & Innovation, NCC

Se samtalet här!

Så kan branschens aktörer bli bättre på att kommunicera

För några år sedan kom en rapport från Boverket som sa att byggfel kostar hundratals miljarder varje år. Ett sätt att komma till rätta med problemet är att förbättra kommunikationen mellan byggherrar och leverantörer. Beställaren är ofta mer av en generalist och leverantören specialist. Går det att ta ett steg närmare varandra och lära sig varandras språk?

Medverkande:

Kajsa Hessel (samtalsledare), vd, Svensk Byggtjänst

Mikael Anjou, vd, Sizes Works

Emma Grass, projektchef, Zengun

Tomas Hermansson, vd, Bonnier Fastigheter

Tommy Lenberg, Byggherrarna

Se samtalet här!

Det här krävs för att byggbranschen ska bli ännu vassare på återbruk

Mattor, kontorsmöbler, armaturer, tegel, stål och cement. Återbruk kan omfatta det mesta. Drar man det till sin spets finns det de som menar att det bästa huset ur miljösynpunkt är det som aldrig byggs. Hur ser byggbranschen på återbruk och de metoder som tillämpas i dag? Vilken inställning har fastighetsägare och beställare? Vilka är de riktigt goda exemplen i dag?

Medverkande:

Johanna Åfreds (samtalsledare), reporter på Byggindustrin.

Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter.

Erik Stenberg, professor vid KTH.

Carl Johan Casserberg, Arkitekt och hållbarhetsansvarig på Peab Stockholm.

Se samtalet här!